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Emniyet'ten yolda kalan araçlarla ilgili yeni uygulama!

Emniyet'ten yolda kalan araçlarla ilgili yeni uygulama!

Şiddetli kar yağışı nedeniyle şehirlerarası trafikte yaşanan yolda araç kalmasından dolayı aksamalar için yeni karar alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçlara yönelik yürürlüğe giren yeni uygulamayı açıkladı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü, yolda kalan araçlarla ilgili yürürlüğe giren yeni uygulamanın detaylarını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

Ülkemizde son günlerde mevsim koşullarına bağlı olarak bazı bölgelerde yoğun kar yağışı yaşandığı ve bu yağışların da etkisiyle karayollarındaki trafik akışının olumsuz yönde etkilendiği özellikle ticari olarak yük taşıyan araçların kayarak yoldan çıktıkları, yolda kaldıkları, trafik kazasına karıştıkları ve arkalarından gelen trafiğin de durmasına neden olarak yığılmalara ve bu bölgelere erişmede gecikmelere sebebiyet verdiği görülmektedir.

Bu yolların en kısa sürede trafiğe açılması ve ulaşımın sağlanması için; Karayolları Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sigorta Birliği ile varılan mutabakat çerçevesinde, yolda kalan ağır taşıtların (treyler, çekici, kamyon vs.) kendi kasko veya şirketlerinin yönlendireceği çekici/kurtarıcılar beklenmeksizin, karayolları ekipleri ile kolluk kuvvetlerinin koordineli tutacakları rapora istinaden, kişi tasarrufuna bırakılmadan, emniyet şeridine veya uygun olan en yakın alana çekilmesi sağlanacaktır.

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