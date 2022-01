Kemal Kılıçdaroğlu'na AK Parti'nin oy oranının neden düşmediği soruldu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunurken seçim anketleriyle ilgili gelen soruya da cevap verdi.

Halk TV'de Liderler Özel programına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suat Toktaş'ın sorularını yanıtladı.

"Seçim anketlerin AK Parti yüzde 30'ların altına düşmüyor? Nasıl oluyor?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Düşecek, düşecek. Samimi söylemek gerekirse bizim de topluma güven vermemiz lazım. Bir, biz 6 lider bir araya geldiğimizde, ortak bir fotoğraf verdiğimizde bu güven pekişecektir. İki, erken seçimi istiyoruz. Türkiye'yi bu cendereden çıkarmak için. Neyi nasıl yapacağımızı anlatmamız lazım. Her kuruşun hesabını vereceğini anlatmamız lazım" diye konuştu.

İttifak çalışmaları

İttifak çalışmalarına da değinen Kılıçdaroğlu, "6 lider görüşüyoruz. Hepimizin ortak bir hedefi var o da bu ülkeye demokrasi getirmek. 6 liderin ortak kararıyla güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarında bir metin ortaya çıktı. Her bir genel başkan bu çalışmaları gördü ve anlaşma sağlandı. 6 lider güçlendirilmiş parlamenter sistemin açıklamasını yapacak. Genel başkan yardımcısı arkadaşlar yine görüşecekler ve 6 liderin Ankara'da olduğu bir günde biz bu metne sahip çıkacağız. Şubat ayı içerisinde bunun altına imza atacağız." dedi.

"Bir an önce sandık gelmeli"

Erken seçim çağrısını bir kez daha yineleyen Kılıçdaroğlu, "6 parti arasında eşitler arasında bir ilişki olmasını istiyoruz. Biz samimiyiz ve Türkiye'yi bu cendereden çıkarmak istiyoruz. Söz konusu olan vatandır gerisi teferruat. Biz güçlendirilmiş parlamenter sistem yapmak istiyoruz. Hiç kimse merak etmesin liderler nasıl bir sorumluluk aldıklarının bilincindeler. Bütün partilerin iyi kurmayları var. Bunların büyük bir kısmı devlette uzun yıllar çalışan, deneyim sahibi olan kurmaylar var. İktidar da denetlensin, TBMM'de denetlensin. Her bir lider bunu biliyor. Biz devlette liyakatin önüne geçmeliyiz. Oraya en yetkin insanı getirmeliyiz. Türkiye'de bu zulmün sona ermesi için bir an önce sandık gelmeli." ifadelerini kullandı.