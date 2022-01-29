Sezen Aksu krizinde neler yaşandı?

Gazeteci Deniz Zeyrek, Fox TV'de yayınlanan Orta Sayfa programında konuştu. Sezen Aksu krizinin AK Parti yönetiminde de konuşulduğunu ve bu konuda itirazların yükseldiğini söyleyen Zeyrek, Şehrazat'ın arabuluculuk yaptığını ileri sürdü.

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Deniz Zeyrek, Sezen Aksu krizi için Şehrazat'ın arabuluculuk yaptığını söyledi. Zeyrek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sezen Aksu ile ilgili sözlerinin AK Parti yönetiminde de gündeme geldiğini ve bir ismin bu sözlerin ağır kaçtığını söylediğini anlattı.

Fox TV'de yayınlanan Orta Sayfa programında konuşan Deniz Zeyrek, Çamlıca Camii'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle ilgili Şehrazat'ın arabuluculuk yaptığını ileri sürdü.

Bu konuda AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'dan duyduklarını anlatan Zeyrek, Şehrazat'ın arabuluculuk yaptığını söylediğini ifade etti.

İşte Zeyrek'in o sözleri:

- Mahir Ünal ile görüştüm. Şehrazat ile görüşülmüş. Onlar devreye girmiş. Daha önemlisi de konu AK Parti yönetiminde gündeme gelmiş. Cesurca birisi çıkmış ve Sayın Cumhurbaşkanı bu dilini koparma meselesi biraz ağır olmuş demiş.

- Netice itibariyle birileri, adliyenin önünde "beyinlerine sıkmak, inlerine girmek" gibi cümleler kuruldu. Karşı çıkanların motivasyonu da bu cümleler olmuş.

- Sezen Aksu'da büyütebilirdi konuyu. Popüler bir isim. Bir kriz devam edebilirdi çıkıp kameraların önüne. Sayın Cumhurbaşkanı da bir şey söyleyebilirdi. Ülkenin cumhurbaşkanı dilini koparmaktan bahsetti bir işgüzarda çıkıp beynine sıkmaktan bahsetti. İnatlaşma ve kutuplaşma durumu çok ciddi sorunlara neden olabilirdi.

Erdoğan: Benim oradaki sözlerimin muhatabı Sezen Aksu değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir şarkısında Hz. Adem ile Havva'ya hakaret ettiği belirtilen şarkıcı Sezen Aksu olayıyla ilgili "O dili kopartmak görevimizdir" demişti. Cumhurbaşkanı daha sonra katıldığı bir televizyon programında sözlerinin hedefinde Aksu'nun olmadığını belirterek, "Burada çok açık net bir gerçeği ortaya koymakta fayda var. Öncelikle benim oradaki hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir" dedi.