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Millet İttifakı'nda oturma krizine ilişkin AK Parti'den açıklama

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Millet İttifakı'nda oturma krizine ilişkin AK Parti'den açıklama

Millet İttifakı'nın Parlamenter Sistem çalışmasına ilişkin yapacağı ortak toplantıda oturma düzeni tartışma konusu oldu. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Beyhude turlar, iki ileri bir geri gitme hali, şahsi ikbal arayışı ve zamanı çarçur etme yarışı İşte Parlamenter Sistem tam da böyle bir şeydir" dedi.

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6 parti liderinin parlamenter sisteme geçiş planını açıklamak üzere yapacağı toplantıda hangi sırayla oturacakları partiler arasında gerilime yol açtı.

Parti veya lider isimlerine göre alfabetik mi yoksa yaş sıralaması mı yapılacağı gibi fikirler öne sürülüyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Millet İttifakı'nın Parlamenter Sistem çalışmasına ilişkin yapacağı ortak toplantıda tartışma konusu olan oturma düzeniyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"Her an kriz çıkabilecek"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz "Zor bela düzenlenebilen toplantıda her an kriz çıkabilecek, kaos oluşabilecek ve kargaşa her şeyi teslim alabilecektir. Beyhude turlar, iki ileri bir geri gitme hali, şahsi ikbal arayışı ve zamanı çarçur etme yarışı İşte Parlamenter Sistem tam da böyle bir şeydir" dedi.

"Konuşma sırası için bile günlerce uğraş verilecek"

Millet İttifakı'nda henüz tarih netleşmese de ortak açıklamanın nasıl olacağı ile birlikte oturma düzeninin konuşulmaya başlandığına ilişkin haberleri hatırlatan Yavuz, Parlamenter Sistemde oturma düzeni ve konuşma sırası için bile günlerce uğraş verileceğini kaydetti.

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Millet İttifakı'nda oturma krizine ilişkin AK Parti'den açıklama
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