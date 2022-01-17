BIST 2.091
DOLAR 13,45
EURO 15,33
ALTIN 784,35
HABER /  SAĞLIK

Salgın bitecek mi? Pfizer CEO’sundan Covid-19 için flaş açıklama

Salgın bitecek mi? Pfizer CEO’sundan Covid-19 için flaş açıklama

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurduğu BioNTech ile birlikte coronavirüs aşısı geliştiren Pfizer'ın CEO'su Albert Bourla salgının seyrine yönelik açıklamada bulundu.

Abone ol

Pfizer’ın CEO’su Albert Bourla, Fransız medyasına corona virüsü salgınının gidişatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. 

Sözcü'de yer alan habere göre FM TV’ye konuşan Bourla, “Corona virüsü daha uzun yıllar boyunca devam edecek. Fakat şu an içinde olduğumuz dalga, yasaklara sebebiyet verecek son dalga olacak” dedi.

Bourla ayrıca geliştirdikleri Covid-19 aşısının çocuklar için de güvenli ve etkili olduğunu dile getirdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Altın yatırımcısı dikkat! Fiyatlar düşüyor gram altın 787 lira seviyesinde çeyrek altın 1250 lirayı aştı
Foto Galeri Altın yatırımcısı dikkat! Fiyatlar düşüyor gram altın 787 lira seviyesinde çeyrek altın 1250 lirayı aştı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
5 günden fazla devamsızlığı olan belge alabilir mi 2022 MEB yönetmeliği
5 günden fazla devamsızlığı olan belge alabilir mi 2022 MEB yönetmeliği
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'dan sınıra 30 bin asker yığıldı açıklaması
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'dan sınıra 30 bin asker yığıldı açıklaması
Marmara Denizi'nde deprem! 3.4 şiddetindeki depremle ilgili Kandilli'den açıklama
Marmara Denizi'nde deprem! 3.4 şiddetindeki depremle ilgili Kandilli'den açıklama
Takdir Teşekkür hesaplama 2022 8.9.10.11. sınıf karne ortalaması hesaplama
Takdir Teşekkür hesaplama 2022 8.9.10.11. sınıf karne ortalaması hesaplama
Beyaz Saray'daki birinci yıl dönümüne günler kala ABD Başkanı Joe Biden'a büyük şok
Beyaz Saray'daki birinci yıl dönümüne günler kala ABD Başkanı Joe Biden'a büyük şok
FIFA'dan Cüneyt Çakır'a davet
FIFA'dan Cüneyt Çakır'a davet
Gürcistan Başbakanı duyurdu: Türkiye’den ilaç ithal etme kararı imzalandı
Gürcistan Başbakanı duyurdu: Türkiye’den ilaç ithal etme kararı imzalandı
Şiddetli patlama sonrası ada ikiye bölündü! Dehşet görüntü uydu fotoğraflarında
Şiddetli patlama sonrası ada ikiye bölündü! Dehşet görüntü uydu fotoğraflarında
Mehmet Ali Birand vefatının 9'uncu yıl dönümünde unutulmadı
Mehmet Ali Birand vefatının 9'uncu yıl dönümünde unutulmadı