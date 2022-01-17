Salgın bitecek mi? Pfizer CEO’sundan Covid-19 için flaş açıklama

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurduğu BioNTech ile birlikte coronavirüs aşısı geliştiren Pfizer'ın CEO'su Albert Bourla salgının seyrine yönelik açıklamada bulundu.

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Pfizer’ın CEO’su Albert Bourla, Fransız medyasına corona virüsü salgınının gidişatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sözcü'de yer alan habere göre FM TV’ye konuşan Bourla, “Corona virüsü daha uzun yıllar boyunca devam edecek. Fakat şu an içinde olduğumuz dalga, yasaklara sebebiyet verecek son dalga olacak” dedi.

Bourla ayrıca geliştirdikleri Covid-19 aşısının çocuklar için de güvenli ve etkili olduğunu dile getirdi.