Şiddetli patlama sonrası ada ikiye bölündü! Dehşet görüntü uydu fotoğraflarında

Güney Pasifik'teki ada ülkesi Tonga'nın Hunga Ha'apai Adası'nda meydana gelen patlama sonrası adanın ikiye bölündüğü uydu fotoğraflarına yansıdı.

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Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'nın Hunga Ha'apai adasında geçen yıl 20 Aralık'ta patlama görülen yanardağı yeniden faaliyete geçti.

Xinhua'nın haberine göre, başkent Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyindeki yanardağ, sabah saatlerinden bu yana kül, buhar ve gaz püskürtüyor.

7 kat şiddetli

Yetkililer, yanardağdaki patlamaların geçen yıl 20 Aralık'taki faaliyetlerinden 7 kat daha şiddetli olduğunu belirtti.

Patlama 260 kilometre alandan duyuldu

Yanardağdan deniz seviyesinden 5-20 kilometre yükseklikte duman bulutu yükseldiğini aktaran yetkililer, patlamanın 260 kilometre çapında alandan duyulduğunu ifade etti.

Ulusal deniz tsunamisi uyarısı yapılan adada, kamu binaları öğleden sonra kapatıldı.

Yetkililer, henüz tahliye gereği bulunmadığını vurgulasa da halka sahillerden ve deniz kenarlarından uzak durmalarını, patlamadan kaynaklı sülfür kokusu nedeniyle maske giymelerini tavsiye etti.

Patlamanın öncesi ve sonrasına ait paylaşılan uydu görüntülerinde adanın ikiye bölündüğü görülüyor.