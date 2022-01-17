BIST 2.091
DOLAR 13,45
EURO 15,32
ALTIN 785,16
HABER /  EKONOMİ

Motorine kallavi zam geliyor! Salı gecesi tüm zamanların rekorunu kıracak

Motorine kallavi zam geliyor! Salı gecesi tüm zamanların rekorunu kıracak

Akaryakıt zamlarının ardı arkası kesilmiyor. Salı gece yarısı itibariyle motorine 40 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Bu zammın gelmesi durumunda motorinin litresi tüm zamanların rekorunu kırarak 14 lira 20 kuruşu aşacak.

Abone ol

Akaryakıt zamları peş peşe devam ediyor. Salı günü gece yarısından itibaren motorine yine zam gelmesi bekleniyor.

KRT'nin haberine göre, brent petrol ve uluslararası piyasalarda ürün fiyatındaki artış, akaryakıtta zammı tetiklerken çarşamba motorine 40 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Bu zamla birlikte motorinin litresi tüm zamanların rekorunu kıracak ve 14 lira 20 kuruşu aşacak.

Güncel motorin fiyatları...

7 Ocak günü gelen son zamla birlikte motorin fiyatı ortalama İstanbul’da 12,75 liradan 13,69 liraya, Ankara’da 12,84 liradan 13,78 liraya ve İzmir’de 12,83 liradan 13,77 liraya yükselmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Birleşik Arap Emirlikleri başkentine droneli saldırı! 3 akaryakıt tankeri bomba gibi patladı
Birleşik Arap Emirlikleri başkentine droneli saldırı! 3 akaryakıt tankeri bomba gibi patladı
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
DAP Yapı'dan 35 milyarlık yatırım atağı
DAP Yapı'dan 35 milyarlık yatırım atağı
Ordu'da görevli hemşire otele gidip tek kişilik oda kiraladı sonrası korkunç
Ordu'da görevli hemşire otele gidip tek kişilik oda kiraladı sonrası korkunç
İskender Pala'dan Metaverse yorumu: Bir kabus
İskender Pala'dan Metaverse yorumu: Bir kabus
Rahşan Ecevit ölümünün ikinci yıl dönümünde anıldı
Rahşan Ecevit ölümünün ikinci yıl dönümünde anıldı
Süper Lig’de 22. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig’de 22. haftanın hakemleri açıklandı
Tartıştığı eşini öldürmüştü! O güvenlik görevlisi...
Tartıştığı eşini öldürmüştü! O güvenlik görevlisi...
Kocaeli'de kolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdı! Arkadaşı sanıp inandı
Kocaeli'de kolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdı! Arkadaşı sanıp inandı
Devrik lider İbrahim Boubacar Keita hayatını kaybetti
Devrik lider İbrahim Boubacar Keita hayatını kaybetti