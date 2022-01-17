Motorine kallavi zam geliyor! Salı gecesi tüm zamanların rekorunu kıracak

Akaryakıt zamlarının ardı arkası kesilmiyor. Salı gece yarısı itibariyle motorine 40 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Bu zammın gelmesi durumunda motorinin litresi tüm zamanların rekorunu kırarak 14 lira 20 kuruşu aşacak.

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Akaryakıt zamları peş peşe devam ediyor. Salı günü gece yarısından itibaren motorine yine zam gelmesi bekleniyor.

KRT'nin haberine göre, brent petrol ve uluslararası piyasalarda ürün fiyatındaki artış, akaryakıtta zammı tetiklerken çarşamba motorine 40 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Bu zamla birlikte motorinin litresi tüm zamanların rekorunu kıracak ve 14 lira 20 kuruşu aşacak.

Güncel motorin fiyatları...

7 Ocak günü gelen son zamla birlikte motorin fiyatı ortalama İstanbul’da 12,75 liradan 13,69 liraya, Ankara’da 12,84 liradan 13,78 liraya ve İzmir’de 12,83 liradan 13,77 liraya yükselmişti.