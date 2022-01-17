Yılbaşı nasıl yansıdı? Fahrettin Koca illere göre vaka sayısını duyurdu! Yeni yılın ilk vaka haritası patladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni yılın ilk haftası 1-7 Ocak vaka sayılarının olduğu haritayı yayınladı. Haritaya göre vaka sayılarında özellikle İstanbul, Eskişehir'de 1000'i geçen rakamlar dikkat çekti.

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SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık vaka sayısı haritasında; vaka yoğunluğu en çok artan iller Bingöl, İstanbul, Eskişehir, Muğla, Gümüşhane, Kırklareli, İzmir, Yalova, Ankara, Karabük oldu. İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı bir haftada 663,69'dan 1222,37'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni haritayı böyle duyurdu: "1-7 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında."

İllere göre 1-7 Ocak döneminde her 100 bn kişide İstanbul'da 1222,37 Ankara'da 386,15 İzmir'de 574,85 oldu.

En çok artan iller

1-7 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Bingöl, İstanbul, Eskişehir, Muğla, Gümüşhane, Kırklareli, İzmir, Yalova, Ankara, Karabük.

2021'in son haftasının tablosu böyleydi:

25-31 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne, Kocaeli