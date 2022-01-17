Reuters anketinden korkutan sonuç! 43 ekonomist 'enflasyon yüzde 40'a çıkacak' dedi

Enflasyon beklentisi giderek büyüyor. Merkez Bankası'ndan sonra Reuters'ın 43 katılımcı ile 10-14 Ocak tarihlerinde yaptığı ankete göre, enflasyonun 2022'nin ilk yarısında yüzde 40 civarında seyretmesi, yılsonunda ise yüzde 27 seviyesine gerilemesi bekleniyor.

Abone ol

Geçtiğimiz ay yaşanan kur krizinin ciddi oranda fiyat artışlarına sebep olarak enflasyonun 19 yılın zirve olan yüzde 36’ya yükselmesine yol açmasının ardından Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) 2022’nin ilk yarısında yüzde 40 civarında seyretmesi, yıl sonunda ise yüzde 27 seviyesine gerilemesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çağrıları doğrultusunda Merkez Bankası (TCMB) geçtiğimiz Eylül’den beri haftalık repo faizini 500 baz puan indirerek yüzde 14 seviyesine çekmişti.

Faiz indirimleri ise TL’nin dolar karşısındaki düşüşünü hızlandırarak geçtiğimiz yıl %44 değer kaybetmesine yol açmış ve enflasyonun 2021’i yüzde 36 seviyesine yükselerek tamamlamasına sebep olmuştu.

Reuters’ın toplam 43 katılımcı ile 10-14 Ocak tarihlerinde gerçekleştirdiği anketteki medyan tahmine göre enflasyonun yılın ilk çeyreğini yüzde 40 seviyesinde kapaması beklenirken, ikinci çeyrekte bu seviye yüzde 39’a düşüyor. Bu tahminler daha önceki anketteki birinci çeyrek tahmini olan yüzde 17 ve ikinci çeyrek tahmini olan yüzde 15.5’in oldukça üstünde bulunuyor.

Öngörülerin çok üzerinde

TÜFE’nin yılsonuna kadar ise yüzde 26.8 seviyesine inmesi beklenirken tahminler yüzde 17 ve yüzde 46 arasında geniş bir bantta yer alıyor.

Anketteki medyan tahmine göre enflasyonun 2023 sonunda bile ancak yüzde 15.3 seviyesine inmesine beklenirken bu rakam yetkililerin 2023 ortasında tek haneli enflasyona ulaşılacağı öngörülerinin çok üstünde bulunuyor.

Hükümetin son aylarda izlediği faizleri düşürerek büyümeyi hızlandırma politikasına rağmen bazı ekonomistler TCMB’nin gelecekte tekrar yön değiştirerek sıkılaştırmaya gitmek zorunda kalacağı görüşünde.

Anketteki medyan tahmine göre TCMB’nin haftalık repo faizinin 2023’ün ikinci çeyrek sonuna kadar yüzde 14 seviyesinde sabit kalması beklenirken, üçüncü çeyrekte yüzde 17 seviyesine yükselmesi ve yılı yüzde 15.5’le kapatması bekleniyor.

2022’nin üçüncü çeyreğine kadar en düşük politika faizi tahmini yüzde 14 seviyesinde bulunuyor. Bundan sonra bazı ekonomistler daha fazla indirim beklerken diğerleri ise yılsonuna kadar yüzde 25’e kadar yükselebileceğini tahmin ediyor.

Büyüme hızı gerileyecek

Çok yüksek seviyelere ulaşan enflasyona ile ekonomistlerin ve muhalefetten gelen eleştirilere rağmen Erdoğan, hızlı faiz indirimlerini talep ederek büyüme, istihdam ve ithalatı desteklemek istiyor.

Yetkililer, son aylarda Türkiye’nin en büyük ekonomik sorunun cari açık olduğunu ifade ederken yeni ekonomik programı bu sorunu iyileştireceği görüşündeler.

Ancak ekonomistler cari açığın 2021 ve 2022 yıllarında gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 2.2’si civarında seyretmesini, 2023’te ise 2.3 seviyesinde şekillenmesini bekleniyor.

GSYH büyümesinin bir önceki sene pandemi nedeniyle yavaşlayan ekonomik aktivitenin tekrar ivme kazanmasıyla 2021’de yüzde 10.1 olarak gerçekleşmesi. Ancak büyüme hızının 2022 yılında yüzde 3.5’e gerilemesi, 2023’te ise yüzde 4 olması bekleniyor.