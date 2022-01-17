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Vahşet! Yanan otomobilde bulundu

Vahşet! Yanan otomobilde bulundu

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesindeki sanayi sitesinde yanan bir otomobilde erkek cesedi bulundu.

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Özbek Mahallesi'ndeki küçük sanayi sitesinde park halinde bulunan 63 ADA 174 plakalı otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri tarafından söndürülen araçtaki incelemede yanmış erkek cesedi bulundu.

Ekiplerin yaptığı incelemede cesedin ilçede görevli uzman çavuş İ.G'ye ait olduğu belirlendi. Ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumunun morguna gönderildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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