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Rıdvan Dilmen'in İmamoğlu sözlerine Murat Ongun'dan şeytanlı cevap

Rıdvan Dilmen'in İmamoğlu sözlerine Murat Ongun'dan şeytanlı cevap

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, siyasetçilerin futbola karışması konusunda eleştiri yaparken Ekrem İmamoğlu'nun Fenerbahçe'ye yönelik geçmişte söylediği sözleri hatırlatması üzerine cevap İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan geldi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Ekrem İmamoğlu hakkında bir açıklama yapan spor yorumcusu Rıdvan Dilmen’e tepki gösterdi.

Atakaş Hatayspor’ın Galatasaray ile yaptığı maçın ardından Rıdvan Dilmen, TRT Spor’da değerlendirmelerde bulundu. Dilmen, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Trabzonspor’da yönetici olduğu dönemde TFF. Spor Toto Süper Lig'de 2010-2011 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe'ye ilişkin yaptığı konuşmayı gündeme getirerek, siyasetçilerin futbola karışmaması gerektiğini söyledi.

Dilmen, açıklamasında 'Ekrem İmamoğlu STV'de spor yorumcusuyken 'Fenerbahçe şike yapmıştır' dedi' ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama 'Rıdvan Dilmen dün futbolun şeytanıydı bugün siyasetin şeytanı. Güzel ülkemizi siyasetin şeytanlarından kurtarmaya az kaldı' dedi.

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