İYİ Partili belediye başkanlarından Meral Akşener'e 'cumhurbaşkanı adayı ol" çağrısı! Akşener ne dedi?

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin 19 ilçe belediye başkanıyla bir araya geldi. Belediye Başkanları, "Cumhurbaşkanı değil başbakan adayıyım" kararını gözden geçirip aday olmasını istedi. Akşener, başkanlara ne cevap verdi? İşte ayrıntılar...

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 19 ilçe belediye başkanı ile bir araya geldi. Toplantıda Cumhurbaşkanlığı adaylığı da konuşulurken, başkanların bir kısmı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir kısmı ise ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığı halinde yarışı kazanabileceğini kaydetti. Bazı belediye başkanları Akşener'in aday olmasını beklediklerini söyledi. Akşener ise, "Mesele ben meselesi değil, mesele Türkiye" dedi.

Akşener'den 'kavgadan uzak durun' talimatı

HaberTürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, genel merkezde yapılan toplantıda belediyelerin çalışmaları ve ihtiyaçları yanı sıra gelecek seçimler de konuşuldu. Akşener başkanlara "Sahada olun, milletin sorunlarını çözün ve kavgadan uzak durun" talimatı verdi. Seçim sürecinin sert bir iklimde geçeceğini kaydetti.

Mansur Yavaş diyen de İmamoğlu diyen de çıktı

Toplantıda Cumhurbaşkanlığı seçimleri de görüşüldü. Meral Akşener, kim olursa olsun Millet İttifakı adayının 13. Cumhurbaşkanı olacağını söyledi. Söz alan belediye başkanları kendi bölgelerindeki genel kanaatleri iletti. Başkanların bir kısmı Mansur Yavaş bir kısmı ise Ekrem İmamoğlu'nun aday olması halinde cumhurbaşkanlığını kazanabileceğini belirtti.

Sizin adaylığınızı bekliyoruz...

Bazı belediye başkanları ise, Meral Akşener'e "Sizin adaylığınızı bekliyoruz" dedi. Ancak Akşener, bir kez daha başbakanlığı işaret etti. Aday olmayacağını belirten İYİ Parti lideri, "Mesele ben meselesi değil. Mesele Türkiye. Yorulmuş bir hükümet var. Türkiye'nin normalleşmesi lazım. Bunu kırıp dökmeden parlamenter sisteme geçirecek bir cumhurbaşkanı adayı ile gerçekleştirebiliriz" ifadelerini kullandı.