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Kayseri'de çığ altında kaldı! Birleşmiş Milletler Koordinasyon üyesinden acı haber geldi

Kayseri'de çığ altında kaldı! Birleşmiş Milletler Koordinasyon üyesinden acı haber geldi

KAYSERİ Erciyes Kayak Merkezi'nde meydana gelen çığda ekipler, Gaziantep’te Birleşmiş Milletler (BM) Koordinasyon üyesi olarak görev yapan diplomatın cansız bedenine ulaştı.

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Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’ten kayak yapmak için Kayseri’ye gelen 3 kişi, Erciyes Kayak Merkezi'nde Hisarcık Kapı’da bulunan vadide çığ altında kaldı. Yapılan ihbarın ardından olay yerine jandarma, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, Erciyes A.Ş. ve Türkuaz Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu 2 kişi sağ olarak kurtarılırken, çığ altında kalan 1 kişiyi arama çalışmaları devam etti.

AFAD ve JAK ekipleri tarafından eksi 25 derecede yapılan aramalarda çığı altında kalan diğer kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden kişinin BM Koordinasyon üyesi olarak Gaziantep’te görev yapan Kanada uyruklu Michael Kreeft olduğu öğrenildi. Kreeft'in cansız bedeni ekipler tarafından kar motoruyla aşağı indirilerek, ambulansa teslim edildi.

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