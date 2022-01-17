Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş Yusuf Yerkel açıklaması

SOMA’da 301 madencinin hayatını kaybetti maden kazası sonrası işçi tekmeleyen Yusuf Yerkel’in 6000 euro maaşla (yaklaşık 92 bin TL) Almanya’ya Ticari Ateşe olarak atanmasına tepkiler artıyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı ve MÜSİAD'dan arka arkaya açıklamalar geldi.

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2014 yılında Türkiye’de yaşanan ve 301 kişinin öldüğü Soma maden faciası sonrasında eylem yapan madenci Erdal Kocabıyık’ı tekmeleyerek tepki toplayan dönemin başbakanı Erdoğan’ın özel kalem müdürü yardımcısı Yusuf Yerkel’in Almanya’ya aylık 6000 euro maaşla atanmasına tepkiler büyüyor.

Finans ve ticaret eğitimi olmamasına rağmen Frankfurt Başkonsolosluğu’na “Ticaret Ataşesi” olarak atanan Yerkel’e tepkiler artarken, bazı Türk kuruluşları ve iş insanları örgütleri harekete geçti. Almanya Dışişleri Bakanlığı da konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

'Bu şahısla ilgili hiç bir şeyi teyit etmiyoruz'

Sözcü'nün haberine göre, Alman Dışişleri Bakanlığı, bu konuyla ilgili gelen bir soruya, “Bu şahısla ilgili hiç bir şeyi teyit etmiyoruz” diyerek, bir yalanlama ya da bir doğrulama yapılmayacağını vurguladı. Bir anlamda, konunun Türkiye'nin sorunu olduğu mesajı verildi.

MÜSİAD da mı Yerkel'in atanmasına karşı?

MÜSİAD da, konuyu Salı akşamki toplantıda tartıştı. Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer ile Ankara'ya çağrılan Ticaret Ataşesi Tansu Günendi’nin katıldığı toplantıda, iş insanları Yusuf Yerkel'in atanmasının sorun yaratacağını vurguladı. Toplantıda 25'e yakın davetli hazır bulundu.

MÜSİAD: Mektup yazalım

Bazı MÜSİAD yetkilileri, “Bu atama, bize Almanya'da zarar verecek. İşlerimizi olumsuz etkileyecek. Ankara’ya bir mektup yazıp bu durumu bildirelim. Bu atama kararı geri alınmalı” derken, bu görüş benimsendi.