Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında 'dosya' savaşı! CHP Kurultayı'nı İmamoğlu mu erteletti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yakında adliyelik olurlarsa şaşırmayın" dediği muhalefet kanadından ilginç gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı adaylığını kafasına koyan Ekrem İmamoğlu geri adım atmazken, CHP yanlısı medyadaki hareketlilik de dikkat çekiyor. İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu ekiplerinin birbirleri hakkında dosya toplamaya bayladıkları iddia edildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karşımıza çıkaracakları aday konusunda anlaşamıyorlar. Saç saça baş başa kavgaya dönüşmüş durumda. Yakında adliyelik olurlarsa şaşırmayın" demişti. Muhalefet cephesindeki kavganın ateşe yavaş yavaş harlanmaya başladı. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında dosya savaşı"nı yazdı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmalarını kaydetseydik Pensilvanya ile konuşmasını duyardık” sözleri sonrası Kılıçdaroğlu'nun suskunluğa büründüğünü hatırlatan Selvi, Soylu'nun bu iddiayı daha öce de birkaç kez gündeme getirdiğini hatırlatarak şunları yazdı:

CHP medyası neden şimdi o iddiaya kucak açtı?

"Ama o zaman CHP’ye yakın medya sessiz kalmıştı. Bu kez muhalif medya Soylu’nun iddialarına ilgi gösterdi. Kılıçdaroğlu’nun, Pensilvanya ile o dönem danışmanı olan diş doktoru Ali Arif Özzeybek’in muayenehanesinde görüştüğüne dair dosyayı yayınladılar."

Kılıçdaroğlu hakkındaki iddiaya CHP’ye yakın medyanın bir kısmının olağanüstü ilgi gösterdiğini belirtip "Neden acaba?" diye soran Abdulkadir Selvi cevabı da kendisi verdi: "Cumhurbaşkanı adaylığı için Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında müthiş bir güç mücadelesi yaşanıyor. Kılıçdaroğlu’nun baş başa görüşmesine rağmen İmamoğlu geri adım atmıyor."

CHP kurultayı Ekrem İmamoğlu yüzünden ertelendi

"Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaştıkça bu rekabet hızlanmaya başladı. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu mücadelesinde yeni bir aşamaya geçildi. İmamoğlucularla, Kılıçdaroğlucular ayrışmaya başladı. CHP’deki kurultay sürecinin ertelenmesinin tek nedeni seçimler değil. İmamoğlu - Kılıçdaroğlu mücadelesinin kurultay sürecinde kıran kırana bir savaşa dönüşmesini önlemek için kurultayı ertelediler."

Partinin her kademesinde Ekremciler ve Kemalciler ayrışması

"CHP’de belediye başkanları, il teşkilatları ve milletvekilleri arasında İmamoğlucular ve Kılıçdaroğlucular ayrışması başladı. Ama asıl mücadele İmamoğlu’nu destekleyen medya ile Kılıçdaroğlu’nu destekleyen gazeteciler arasında yaşanıyor. Belediye imkânlarını kullanarak İmamoğlu bu yarışta öne geçmiş gözüküyor.

İki ekip de birbiri hakkında dosya tutuyor

Kılıçdaroğlu’nun Pensilvanya ile görüşmesine daha önceki yıllarda ilgi göstermeyen muhalif medyanın şimdi gündem yapmasının altında bu mücadele yatıyor. Artık Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu ekipleri birbirleri hakkında dosyalar tutmaya başladılar.