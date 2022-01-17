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Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem oldu!

Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem oldu!

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

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AFAD Deprem Dairesinden alınan bilgilere göre, saat 01.16'da Muğla'nın Seydikemer ilçesi Akdeniz açıklarında Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.14 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem; Muğla, Antalya ve bazı kıyı illerde hissedildi. Depremle ilgili AFAD'tan yapılana açıklamada "Akdeniz'de Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında saat 01.16'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" denildi.

'Olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır'

AFAD'tan yapılan açıklamanın devamında, herhangi bir olumsuz ihbara ulaşılmadığı belirtilerek "Geçmiş olsun Muğla. Seydikemer ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadeleri kaydedildi.

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