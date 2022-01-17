BIST 2.091
DOLAR 13,45
EURO 15,33
ALTIN 784,35
HABER /  GÜNCEL

Kaza sonrası çekici bekleyen sürücü, otomobil çarpması sonucu öldü

Kaza sonrası çekici bekleyen sürücü, otomobil çarpması sonucu öldü

İSTANBUL Maltepe D-100 Karayolunda kaza sonrası çekici beklerken otomobilin çarptığı sürücü hayatını kaybetti.

Abone ol

Kaza, saat 03:30 sıralarında  D-100 Otoyolu Kadıköy istikameti Maltepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 otoyolunda seyir halindeki  C.T. yönetimindeki  34 BE 1911 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarında bulunan çalışma alanında bulunan güvenlik dubalarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde büyük hasar meydana geldi. Otomobil hareket kabiliyetini kaybettiği için sürücü otomobilden çıkarak olay yerine çekici çağırdı. Çekici çağıran sürücü olay yerinde beklerken, başka bir otomobil çekici bekleyen sürücüye çarptı.

Sürücü 2 otomobilin arasında sıkışıp feci şekilde can verdi. Sürücünün ölümüne sebep olan zanlı olay yerinde durmayarak yoluna devam etti. Kaçan zanlı 3 kilometre ileride polis ekipleri tarafından yakalandı. 

Olay yerine gelen polis ekipleri kazanın olduğu alanda buldukları plakayı anons etmeleri sonucunda olay yerinden kaçan sürücüsünün henüz ismi öğrenilemeyen 34 BFT 139 Plakalı araç durduruldu. Kazaya karışan kişi olduğu anlaşılan sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza sonrası D 100 de trafik uzun süre yan yoldan verildi. Olay yeri inceleme polislerinin çalışmalarından sonra ölen sürücünün cansız bedeni Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Seyhan Soylu'dan İzzet Yıldızhan bombası
Seyhan Soylu'dan İzzet Yıldızhan bombası
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Arıza yapan gemi kurtarıldı! İstanbul Boğazı trafiği normale döndü
Arıza yapan gemi kurtarıldı! İstanbul Boğazı trafiği normale döndü
Ordu'da bir hemşire otel odasında ölü bulundu
Ordu'da bir hemşire otel odasında ölü bulundu
Galatasaray'ın Hatayspor'a yenilmesinin ardından Fatih Terim yeniden gündem oldu
Galatasaray'ın Hatayspor'a yenilmesinin ardından Fatih Terim yeniden gündem oldu
Erdoğan'dan HDP'li Semra Güzel ile ilgili konuştu
Erdoğan'dan HDP'li Semra Güzel ile ilgili konuştu
Kasımpaşa konuk olduğu Giresunspor'u mağlup etti
Kasımpaşa konuk olduğu Giresunspor'u mağlup etti
Yoğun kar yağışı nedeniyle 9 ilde kar tatili
Yoğun kar yağışı nedeniyle 9 ilde kar tatili
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haziran 2023 vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haziran 2023 vurgusu
Hatayspor Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti
Hatayspor Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti