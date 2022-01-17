BIST 2.091
DOLAR 13,45
EURO 15,33
ALTIN 784,35
HABER /  GÜNCEL

İzmir'de travesti cinayeti! Evinin önünde ensesinden bıçaklandı

İzmir'de travesti cinayeti! Evinin önünde ensesinden bıçaklandı

 İZMİR’in Karabağlar ilçesinde iddiaya göre trans birey olduğu ileri sürülen Günay Ö. (48) oturduğu apartmanın girişinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Abone ol

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Üçkuyular Mahallesi İnönü Caddesi numara 873'teki apartman girişinde meydana geldi. İddiaya göre trans birey olduğu ileri sürülen Günay Ö., oturduğu apartamana girerken, arkasından gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Günay Ö.'nün ensesinden bıçaklayan şüpheli, hızla olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Günay Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri apartmanın girişinde incelemede bulundu. Günay Ö.'nün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. soruşturma başlatan polis ekipleri şüphelinin kimliğinin tespit edilip yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.  

ÖNCEKİ HABERLER
Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem oldu!
Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem oldu!
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Kaza sonrası çekici bekleyen sürücü, otomobil çarpması sonucu öldü
Kaza sonrası çekici bekleyen sürücü, otomobil çarpması sonucu öldü
Arıza yapan gemi kurtarıldı! İstanbul Boğazı trafiği normale döndü
Arıza yapan gemi kurtarıldı! İstanbul Boğazı trafiği normale döndü
İstanbul'da viski satışı rekoru kırıldı
İstanbul'da viski satışı rekoru kırıldı
Galatasaray'ın Hatayspor'a yenilmesinin ardından Fatih Terim yeniden gündem oldu
Galatasaray'ın Hatayspor'a yenilmesinin ardından Fatih Terim yeniden gündem oldu
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı yeniden Eyüp Aksu oldu
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı yeniden Eyüp Aksu oldu
Erdoğan'dan HDP'li Semra Güzel ile ilgili konuştu
Erdoğan'dan HDP'li Semra Güzel ile ilgili konuştu
Kasımpaşa konuk olduğu Giresunspor'u mağlup etti
Kasımpaşa konuk olduğu Giresunspor'u mağlup etti
Yoğun kar yağışı nedeniyle 9 ilde kar tatili
Yoğun kar yağışı nedeniyle 9 ilde kar tatili