Millet İttifakı'nda oturma sırası krizi! Kılıçdaroğlu, Akşener, Babacan, Davutoğlu ve Karamollaoğlu nereye oturacak?

MİLLET İttifakını oluşturan CHP ve İYİ Parti ile Saadet, Gelecek, DEVA ve Demokrat Partisi 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' önerisini tamamladı. Paketi parti liderleri açıklayacak. Ancak açıklama öncesi kriz çıktı. Hangi Genel Başkan nerede oturacak tartışması sürerken, Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "çök çekin, kısa çöpü çeken sona otursun" önerisi getirdi.

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Muhalefet partilerinin “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” çalışması tamamlandı. Parti liderleri, yakında bu sistemle ilgili ortak açıklama yapacak. Ancak açıklama öncesi hangi lider nerede oturacak tartışması başladı. "Ortak açıklama yapılırken, liderler hangi düzene göre oturacaklar?" tartışmasıyla ilgili Ahmet Hakan'dan ilginç bir yazı geldi. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü:

Alfabetik sıraya uygun bir düzen geliştirilirse... Ahmet Davutoğlu birinci, Ali Babacan ikinci sırada oturacakmış. Yaş durumu temel alınarak bir düzen geliştirilirse... Temel Karamollaoğlu birinci, Kemal Kılıçdaroğlu ikinci sırada oturacakmış. Bu iki yöntem de pek içe sinmiyormuş.

Ahmet Davutoğlu'nun ele avuca sığmaz egosu ne olacak!

Ve ben bu haberi okuduğum andan itibaren kara kara düşünüyorum. Henüz ittifakın ilk adımı bile sayılmayacak bir toplantıdaki oturma düzeni bile bunca sorun oluyorsa...

Hadi Temel Bey’in egosunu yönettiniz... Ahmet Davutoğlu’nun ele avuca gelmez egosu nasıl yönetilecek? Hadi Meral Hanım da ikinciliğe evet dedi, Ali Babacan kaçıncı sıraya evet diyecek? Hadi Kemal Kılıçdaroğlu, ittifakı ayakta tutmak için en sona razı oldu, birincilik koltuğu kimin olacak?

Kısa çöpü çeken sona otursun

“Kısa çöpü çeken en sona otursun” diye bir öneride bulunmak isterim. Ama bu durumda da kısa çöpü çeken liderimiz... “Kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak amenna” diyen o meşhur Ahmet Kaya şarkısıyla isyan bayrağını açarsa ne olacak?