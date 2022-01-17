BIST 2.091
DOLAR 13,45
EURO 15,32
ALTIN 785,16
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite öğrencisine Trabzon hasırı bilezik! Rüyasında gördü gerçek oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite öğrencisine Trabzon hasırı bilezik! Rüyasında gördü gerçek oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın programında üniversite öğrencisi Tuğçe Öktem doğum günü olduğunu söyleyince Erdoğan kendisine Trabzon hasırı bilezik hediye etti.

Abone ol

Aydın'da dün katıldığı bir programda kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen üniversite öğrencisi Tuğçe Öktem'in (20) doğum günü olduğunu öğrenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öktem'e doğum günü hediyesi olarak bilezik hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın'a geleceğini öğrenen üniversite öğrencisi Tuğçe Öktem (20), hatıra fotoğrafı çekilmek için annesi Fatma Öktem ile dün yapılan AK Parti İl Danışma Meclis Toplantısı'na katıldı.

Tuğçe Öktem ve annesi, Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi'ndeki toplantının sonunda AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in de yardımıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirmek için sahneye alındı. Fotoğraf çekilirken Tuğçe Öktem'in doğum günü olduğunu söylemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Öktem'e Trabzon hasırı olarak bilinen altın bilezik hediye etti.

Rüyaydı gerçek oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiklerini ve Aydın'a geleceğini duyduklarında mutlu olduklarını belirten Tuğçe Öktem, kente gelmeden bir gece önce hem annesinin hem de kendisinin rüyasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gördüklerini söyledi. Öktem,

“Cumhurbaşkanımızı annem ile birlikte rüyamızda gördük. Sabah kalkınca da programın yapılacağı salona gittik. Görüşmek bile hayal diye düşünüyorduk. Ama Ayşe Keşir’in yardımıyla görüşmemiz sağlandı. Çok heyecanlandık. Amacımız hatıra fotoğrafı çektirmekti ama doğum günüm olduğunu öğrenince Cumhurbaşkanımız bizimle daha çok ilgilendi ve altın bilezik hediye etti. Çok heyecanlandım ve duygulandım. Annem ve ben hayal bile edemediğimiz Cumhurbaşkanımızla buluştuk. Onu çok seviyoruz" dedi.

Hediyenin ardından Tuğçe Öktem ve annesi Fatma Öktem Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bozkurt Kuruç kimdir kaç yaşında neden öldü hastalığı neydi?
Bozkurt Kuruç kimdir kaç yaşında neden öldü hastalığı neydi?
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Kiralar çıldırttı Ev sahibi ile kiracı davalarında patlama
Kiralar çıldırttı Ev sahibi ile kiracı davalarında patlama
İlan yayımlandı! 17 sözleşmeli personel alınacak bu tarihe dikkat
İlan yayımlandı! 17 sözleşmeli personel alınacak bu tarihe dikkat
Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında 'dosya' savaşı! CHP Kurultayı'nı İmamoğlu mu erteletti?
Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında 'dosya' savaşı! CHP Kurultayı'nı İmamoğlu mu erteletti?
Şanlıurfa’da yanan otomobilde uzman çavuşun cesedi bulundu
Şanlıurfa’da yanan otomobilde uzman çavuşun cesedi bulundu
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a metrobüs ve metro eleştirisi! 'Her şey hazır bir tek imza eksik, neden?'
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a metrobüs ve metro eleştirisi! 'Her şey hazır bir tek imza eksik, neden?'
İzmir'de travesti cinayeti! Evinin önünde ensesinden bıçaklandı
İzmir'de travesti cinayeti! Evinin önünde ensesinden bıçaklandı
Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem oldu!
Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem oldu!
Kaza sonrası çekici bekleyen sürücü, otomobil çarpması sonucu öldü
Kaza sonrası çekici bekleyen sürücü, otomobil çarpması sonucu öldü