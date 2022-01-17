BIST 2.099
DOLAR 13,48
EURO 15,41
ALTIN 789,93
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sakarya'da şehir merkezinde korkunç olay! Görenler oraya koştu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sakarya'da şehir merkezinde korkunç olay! Görenler oraya koştu

SAKARYA’nın Adapazarı ilçesinde iş merkezinin çatısından düşen 31 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğu konusunda araştırma yapıyor.

Abone ol

Olay, Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Çark Caddesi üzerinde bulunan Hilmi Kayın İş Merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki Cem Sarı iş merkezinin çatısından yere düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince 31 yaşındaki Sarı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemeler sonrasında gencin cansız bedeni adli tıp kurumuna kaldırıldı. Sarı’nın kesin ölümü ise yapılan incelemeler sonrasında netlik kazanacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Yağmur kar fırtına geliyor! Meteoroloji sarı ve turuncu alarm verdi: İstanbul İzmir Ankara Antalya
Foto Galeri Yağmur kar fırtına geliyor! Meteoroloji sarı ve turuncu alarm verdi: İstanbul İzmir Ankara Antalya Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bozkurt Kuruç evli mi eşi ve çocukları kimdir? Bozkurt Kuluç biyografisi
Bozkurt Kuruç evli mi eşi ve çocukları kimdir? Bozkurt Kuluç biyografisi
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Millet İttifakı'nda oturma sırası krizi! Kılıçdaroğlu, Akşener, Babacan, Davutoğlu ve Karamollaoğlu nereye oturacak?
Millet İttifakı'nda oturma sırası krizi! Kılıçdaroğlu, Akşener, Babacan, Davutoğlu ve Karamollaoğlu nereye oturacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite öğrencisine Trabzon hasırı bilezik! Rüyasında gördü gerçek oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite öğrencisine Trabzon hasırı bilezik! Rüyasında gördü gerçek oldu
Bozkurt Kuruç kimdir kaç yaşında neden öldü hastalığı neydi?
Bozkurt Kuruç kimdir kaç yaşında neden öldü hastalığı neydi?
Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş Yusuf Yerkel açıklaması
Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş Yusuf Yerkel açıklaması
İlan yayımlandı! 17 sözleşmeli personel alınacak bu tarihe dikkat
İlan yayımlandı! 17 sözleşmeli personel alınacak bu tarihe dikkat
Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında 'dosya' savaşı! CHP Kurultayı'nı İmamoğlu mu erteletti?
Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında 'dosya' savaşı! CHP Kurultayı'nı İmamoğlu mu erteletti?
Kemal Kılıçdaroğlu'na anketçi danışmanından şok! 'Erken seçim yok denecek kadar azaldı'
Kemal Kılıçdaroğlu'na anketçi danışmanından şok! 'Erken seçim yok denecek kadar azaldı'
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a metrobüs ve metro eleştirisi! 'Her şey hazır bir tek imza eksik, neden?'
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a metrobüs ve metro eleştirisi! 'Her şey hazır bir tek imza eksik, neden?'