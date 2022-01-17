Ege'deki deprem Anadolu fay hattının uzantısı! 1999'daki gibi mi olacak?

Ege Denizi'nde meydana gelen deprem sonrası gelen açıklamalar ürküttü. Yunanistan'daki uzmanlar depremin Anadolu fay hattının uzantısı olduğunu söylerken Türkiye'den de 1999 depremini hatırlatan ürkütücü bir uyarı geldi.

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Ege Denizi’nde bugün meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem Yunanistan’ın onlarca kentinde korku ve heyecan yaşanmasına neden oldu. Saat 14.48’de meydana gelen depremin ardından bölgede meydana gelen artçı sarsıntılar gerginliğin artmasına neden oldu. Depremin Anadolu fay hattının uzantısında meydana geldiği belirtildi.

Atina Jeodinamik Enstitüsü'ne göre bugün saat 14.48'de Athos Dağı'nın 20 kilometre güneş batısında ve Halkidi kenti açıklarında 5.3 büyüklüğündeki deprem 19.3 kilometre derinlikte meydana geldi.

Selanik'e 142 kilometre uzaklıkta meydana gelen deprem Yunanistan’ın kuzeyindeki Selanik, Serres, Kavala, İskeçe'de hissedilirken, Sithonia, Larissa, Volos, Midilli ve Halkida ile Semadirek adasında şiddetli olarak hissedildi. Deprem anında yüzlerce kişinin ev ve iş yerlerini terk ettiği belirtildi. Sithonia Belediye Başkanı Paris Demplas, “İlk belirlemelere göre, hasar ve can kaybı yok. Ancak deprem çok şiddetliydi ve uzun sürdü. Şu anda kırsal bölgelerde araştırmalar devam ediyor” diye konuştu.

Şiddetli depremin ardından 10'dan fazla artçı deprem meydana geldiğini belirten Jeodinamik Enstitüsü Müdürü Profesör Efthymios Lekkas, “Athos dağı ve bölgesi Anadolu fay hattının uzantısı olduğu için beklediğimiz bir şeydi. Aynı fay hattında 1965 yılında 5.9, 1982 yılında ise 6.4 ve 1983 yılında ise 6.8 şiddetinde depremler meydana geldi” dedi.