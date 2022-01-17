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Halkbank ABD'deki dava için itiraz dilekçesi sunacak

Halkbank ABD'deki dava için itiraz dilekçesi sunacak

Halkbank, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ABD'de banka aleyhine açılan ceza davasına ilişkin açıklamada bulundu.

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Halkbank, ABD'de devam eden ceza davasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bankamız, Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası kapsamındaki itiraz dilekçesini ABD Yargıtay Mahkemesi'ne (Supreme Court) yasal süre içerisinde yapmayı planlamaktadır. Yargıtay Mahkemesi süreci bitinceye kadar Bölge Mahkemesi'ndeki yasal süreç askıya alınacaktır." ifadelerini kullandı.

Halkbank'ın ABD'de devam eden ceza davasıyla ilgili olarak Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası (FSIA-Foreign Sovereign Immunities Act) uyarınca New York'ta bulunan Birleşik Devletler İkinci İstinaf Mahkemesi nezdinde yapmış olduğu itirazların, anılan mahkeme tarafından 15 Aralık 2021'de reddedildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İkinci İstinaf Mahkemesi'nin bahse konu banka itirazlarına dair ret kararı, bir üst mahkemede temyiz edileceğinden bu süreçte davanın Bölge Mahkemesi'ne geri gönderilmesinin durdurulması yönündeki bankamız talebi, İkinci İstinaf tarafından 14 Ocak 2022'de kabul edilmiştir. Bankamız, Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası kapsamındaki itiraz dilekçesini ABD Yargıtay Mahkemesi'ne (Supreme Court) yasal süre içerisinde yapmayı planlamaktadır. Yargıtay Mahkemesi süreci bitinceye kadar Bölge Mahkemesi'ndeki yasal süreç askıya alınacaktır."

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