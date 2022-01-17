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Migros fahiş fiyat cezasını indirimli ödeyecek

Migros fahiş fiyat cezasını indirimli ödeyecek

Migros, Rekabet Kurumu tarafından verilen fahiş fiyat soruşturması kapsamındaki cezasını erken ödeme yaparak indirimli ödeyecek.

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Rekabet Kurumu geçtiğimiz aylarda 5 Zincir Market ve bir tedarikçiye toplamda 2,7 milyar TL ceza kesmişti. Kesilen cezanın 517,7 milyon lirası Migros'a verilmişti. Migros bugün KAP'a yaptığı açıklamada önümüzdeki bir ay içinde bu cezasının ödeneceğini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre Migros erken ödeme indiriminden yararlanarak cezayı 388,2 milyon lira olarak ödeyecek. 

Açıklamada her türlü itiraz hakkının saklı olduğu belirtildi. 

İşte o açıklamada yer alan ifadeler: 

29 Ekim 2021 tarihli KAP açıklamamızda, Rekabet Kurumu tarafından Şirketimize ve diğer bazı teşebbüslere idari para cezası verilmesine karar verildiği duyurulmuştu.

Konuya ilişkin Rekabet Kurulu'nun gerekçeli kararı Şirketimize tebliğ edilmiştir.

İlgili tutar, her türlü itiraz ve dava haklarımızı saklı tutmak kaydıyla, %25'lik oranda erken ödeme indiriminden yararlanılmak suretiyle 388.254.572,06 TL olarak 30 gün içinde ödenecektir.

Diğer taraftan, 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemeleri'nde kararın iptali için dava açılacaktır. Konuya ilişkin gelişmeler ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya duyurulacaktır.

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