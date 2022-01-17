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Sezen Aksu’nun “Şahane Bir Şey Yaşamak” şarkısına bir tepki de Diyanet-Sen’den: Kesinlikle kabul edilemez

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sezen Aksu’nun “Şahane Bir Şey Yaşamak” şarkısına bir tepki de Diyanet-Sen’den: Kesinlikle kabul edilemez

Diyanet-Sen Van Şube Başkanı Nurullah Arvas, Sezen Aksu’nun “Şahane Bir Şey Yaşamak” isimli şarkısında geçen “Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e” sözlerine tepki gösterdi.

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Sanatçıların halkın değerleri noktasında daha duyarlı olması gerektiğini belirten Diyanet-Sen Van Şube Başkanı Nurullah Arvas, sanatçı ve söz yazarı Sezen Aksu’nun son şarkısı “Şahane Bir Şey Yaşamak” isimli şarkısında geçen “Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e” sözlerine tepki gösterdi.

Hazreti Adem ve Havva’nın yalnızca Müslümanların değil bütün kutsal dinlerin ortak değeri olduğuna vurgu yapan Arvas, “Aynı zamanda ilk peygamber olan Hazreti Adem’e cahil demek kimsenin haddi değildir. Halkın dini değerlerini aşağılayan bu sözlerden dolayı genel merkezimiz tarafından gerekli hukuki girişimlerde bulunacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

İster sosyal paylaşım sitesi, ister kitap ya da film olsun ister şarkı olsun ve kim tarafından yapılırsa yapılsın düşünce ve ifade özgürlüğü bahane edilerek Müslümanların mukaddesatına, kutsal değerlerine, din ve peygamberlere karşı aşağılayıcı bir dil kullanmanın kesinlikle kabul edilemez bir durum olduğuna dikkat çeken Arvas, “Halkın dini değerlerini alenen aşağılayan Sezen Aksu hakkında sendika olarak suç duyurusunda bulunacağız. Hazreti Adem ve Hazreti Havva bütün kutsal dinlerin ortak paydasıdır

 Onlara karşı kullanılan ‘cahil’ yakıştırması, ortak dini değer ve sembol olan kişilerin bu şekilde aşağılanması halka mal olmuş bir sanatçıya yakışmamıştır.

Sözlerinizle kast ettiğiniz genel olarak insanın cahilliğine vurgu olabilir ancak, bunu tüm kutsal dinlerin ortak değeri Hazreti Adem ve Havva üzerinden yaptığınızda ne halkımız ne de sendika olarak bizler buna müsamaha gösteremeyiz. Derhal halkımızdan özür dileminizi ve gerekli açıklamayı yapmanızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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