BIST 2.099
DOLAR 13,48
EURO 15,41
ALTIN 789,93
HABER /  DÜNYA

Kovid-19 salgını döneminde dünyanın en zenginlerinin serveti iki katına çıktı

Kovid-19 salgını döneminde dünyanın en zenginlerinin serveti iki katına çıktı

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın yayımladığı rapor, dünyanın en zengin 10 kişisinin toplam servetinin Kovid-19 salgını döneminde iki katına çıktığını ortaya koydu.

Abone ol

BBC'nin haberine göre, dünyanın en varlıklı 10 kişisinin sahip olduğu servetin salgın döneminde arttığını ortaya koyan Oxfam’ın “Eşitsizlik Öldürür” isimli raporu, aynı zamanda, yoksulluk sınırında yaşayan kişi sayısının da arttığını gösterdi.

1,5 trilyon doları aştı

Raporda, dünyanın en zengin 10 ismi; Elon Musk, Jeff Bezos, Bernard Arnault, Bill Gates, Larry Ellison, Larry Page, Sergey Brin, Mark Zuckerberg, Steve Ballmer ve Warren Buffet’in toplam servetinin ise salgın döneminde iki kat artarak 1,5 trilyon doları aştığı kaydedildi.

Bunun yanı sıra açlık, sağlık hizmetlerine erişimin sınırlı hale gelmesi, iklim değişikliğinin neden olduğu insani krizler ve şiddet nedeniyle dünyada her 4 saniyede 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Salgının küresel eşitsizliği daha vahim hale getirdiği belirtilen raporda, az gelişmiş ülkelerdeki yoksul kişilerin Kovid-19'dan ölme ihtimalinin neredeyse 4 kat daha fazla olduğu belirtildi.

Öte yandan 2019'a kıyasla bu dönemde çalışan kadın sayısının 13 milyon azaldığı ve 20 milyondan fazla kız çocuğunun okula dönememe riskiyle karşı karşıya olduğu ortaya kondu.

ÖNCEKİ HABERLER
Bebeklerde rota virüsüne dikkat! Diş çıkarma ve griple karışıyor sonuç ölümcül
Bebeklerde rota virüsüne dikkat! Diş çıkarma ve griple karışıyor sonuç ölümcül
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Halkbank ABD'deki dava için itiraz dilekçesi sunacak
Halkbank ABD'deki dava için itiraz dilekçesi sunacak
Migros fahiş fiyat cezasını indirimli ödeyecek
Migros fahiş fiyat cezasını indirimli ödeyecek
Halk ekmeğe talep patlama yaptı
Halk ekmeğe talep patlama yaptı
Mehmet Ceyhan karara tepki gösterdi: Türkiye bunu yapsa yasaklar gelirdi!
Mehmet Ceyhan karara tepki gösterdi: Türkiye bunu yapsa yasaklar gelirdi!
Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta heyecanı
İYİ Partili belediye başkanlarından Meral Akşener'e 'cumhurbaşkanı adayı ol" çağrısı! Akşener ne dedi?
İYİ Partili belediye başkanlarından Meral Akşener'e 'cumhurbaşkanı adayı ol" çağrısı! Akşener ne dedi?
AVM'lerde dövizle kira tartışması
AVM'lerde dövizle kira tartışması
Çiğdem Tunç kaç yaşında evli mi kaç kere evlendi eşleri kimdir?
Çiğdem Tunç kaç yaşında evli mi kaç kere evlendi eşleri kimdir?