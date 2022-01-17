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Gezi Parkı ve Çarşı davasında üçüncü duruşma

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Gezi Parkı ve Çarşı davasında üçüncü duruşma

YARGITAY'ın bozduğu Çarşı Davası ile İstinaf Mahkemesi'nce bozulan Gezi Ana Davası'nın birleştirilmesinin ardından Osman Kavala, Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora'nın da arasında bulunduğu toplam 52 sanıklı davanın üçüncü duruşması başladı. Duruşma sanık savunmalarıyla devam ediyor. 

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İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleştirme sonrasında görülen üçüncü duruşma büyük duruşma salonunda yapıldı. Duruşmaya tutuksuz sanıklar Can Atalay, Ayşe Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala ise duruşmaya katılmadı.  

Duruşmada CHP Milletvekilleri Özgür Özel, Sezgin Tanrıkulu, Ali Şeker, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Osman Kavala'nın eşi Ayşe Buğra izleyici olarak yer aldı. Ayrıca Fransa, İtalya ve Belçika Başkonsolosu, Avrupa Birliği Elçi müsteşarı ABD ve Norveç konsolosluk temsilcilikleri, Hollanda'dan bir milletvekili ve İsveç Konsolosu da duruşmayı takip etti.  Duruşma sanık savunmalarıyla devam edecek.

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