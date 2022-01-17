Sevilay Yılman'a ne oldu? Nureddin Nebati yazısından sonra 34 gündür neden yazmıyor?

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, olay olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yazısından sonra ne yazı yazdı ne de sosyal medya hesabından herhangi bir paylaşımda bulundu. Sevilay Yılman'ın işine son mu verildi?

Abone ol

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, 13 Aralık’ta yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile ilgili olay olan röportajı sonrasında bir daha hiç yazmadı. Yılman'ın 7 Ocak tarihinde Twitter hesabından koronavirüse yakalandığını duyurmuşu.

Bakan Nureddin Nebati’nin o yazıda aktarılan “Sen maaş alıyorsun. En fazla neyini kaybedersin? Enflasyonun altında ezilirsin. Ama ben bütün varlığımı kaybederim bu iş düzelmezse” ifadeleri tepki toplamıştı.

Daha sonra da Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Sevilay Yılman’ın Bakan ile söyleşi için "Aslında yazılmamak kaydıyla yapılmış, bu durum belirtildiği halde yayınlandıysa bence ayıp edilmiş" demesi tartışmaları büyütmüştü.

Daha sonra da Fatih Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü Habertürk’ün internet sitesinden kaldırılmıştı.

O yazıdan sonra bir daha yazmadı!

Yaşananların ardından 34 gün geçti. Sevilay Yılman 34 gün boyunca hiç yazı kaleme almadı. Yılman, “neden yazmıyorsunuz” sorusuna herhangi bir engelleme olmadığını belirtip özel sebepleri olduğunu aktararak, “Yazmaya kafamı yazıya vermeye fırsatım olmadı. Aklınıza geldiği gibi bir şey söz konusu değil” demişti.