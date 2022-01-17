BIST 2.099
DOLAR 13,48
EURO 15,41
ALTIN 789,93
HABER /  MEDYA

Sevilay Yılman'a ne oldu? Nureddin Nebati yazısından sonra 34 gündür neden yazmıyor?

Sevilay Yılman'a ne oldu? Nureddin Nebati yazısından sonra 34 gündür neden yazmıyor?

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, olay olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yazısından sonra ne yazı yazdı ne de sosyal medya hesabından herhangi bir paylaşımda bulundu. Sevilay Yılman'ın işine son mu verildi?

Abone ol

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, 13 Aralık’ta yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile ilgili olay olan röportajı sonrasında bir daha hiç yazmadı. Yılman'ın 7 Ocak tarihinde Twitter hesabından koronavirüse yakalandığını duyurmuşu. 

Bakan Nureddin Nebati’nin o yazıda aktarılan “Sen maaş alıyorsun. En fazla neyini kaybedersin? Enflasyonun altında ezilirsin. Ama ben bütün varlığımı kaybederim bu iş düzelmezse” ifadeleri tepki toplamıştı. 

Daha sonra da Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Sevilay Yılman’ın Bakan ile söyleşi için "Aslında yazılmamak kaydıyla yapılmış, bu durum belirtildiği halde yayınlandıysa bence ayıp edilmiş" demesi tartışmaları büyütmüştü. 

Daha sonra da Fatih Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü Habertürk’ün internet sitesinden kaldırılmıştı. 

O yazıdan sonra bir daha yazmadı!

Yaşananların ardından 34 gün geçti. Sevilay Yılman 34 gün boyunca hiç yazı kaleme almadı. Yılman, “neden yazmıyorsunuz” sorusuna herhangi bir engelleme olmadığını belirtip özel sebepleri olduğunu aktararak, “Yazmaya kafamı yazıya vermeye fırsatım olmadı. Aklınıza geldiği gibi bir şey söz konusu değil” demişti. 

ÖNCEKİ HABERLER
Gribi hafife almayın! Omicron'dan daha ciddi
Gribi hafife almayın! Omicron'dan daha ciddi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a gitti
Sakarya'da feci olay! Stajyer avukat 4’üncü kattan düşerek öldü
Sakarya'da feci olay! Stajyer avukat 4’üncü kattan düşerek öldü
Türkiye’nin en yaşlı üniversite öğrencisi torunlarıyla birlikte mezun oldu: Annem bana şu fakülteyi...
Türkiye’nin en yaşlı üniversite öğrencisi torunlarıyla birlikte mezun oldu: Annem bana şu fakülteyi...
Rıdvan Dilmen'in İmamoğlu sözlerine Murat Ongun'dan şeytanlı cevap
Rıdvan Dilmen'in İmamoğlu sözlerine Murat Ongun'dan şeytanlı cevap
Sezen Aksu’nun “Şahane Bir Şey Yaşamak” şarkısına bir tepki de Diyanet-Sen’den: Kesinlikle kabul edilemez
Sezen Aksu’nun “Şahane Bir Şey Yaşamak” şarkısına bir tepki de Diyanet-Sen’den: Kesinlikle kabul edilemez
E okul VBS ne zaman kapanacak 2022 MEB karne not girişi ne zaman bitiyor?
E okul VBS ne zaman kapanacak 2022 MEB karne not girişi ne zaman bitiyor?
Kovid-19 salgını döneminde dünyanın en zenginlerinin serveti iki katına çıktı
Kovid-19 salgını döneminde dünyanın en zenginlerinin serveti iki katına çıktı
Bebeklerde rota virüsüne dikkat! Diş çıkarma ve griple karışıyor sonuç ölümcül
Bebeklerde rota virüsüne dikkat! Diş çıkarma ve griple karışıyor sonuç ölümcül