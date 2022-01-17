BIST 2.091
DOLAR 13,45
EURO 15,33
ALTIN 784,35
HABER /  EKONOMİ

Merkez Bankası uygulamayı erteledi! Kur korumalı hesaplar için yeni karar

Merkez Bankası uygulamayı erteledi! Kur korumalı hesaplar için yeni karar

Merkez Bankası'nın dövizden Türk lirasına dönüşüm sağlayamayan bankalar için cuma günü bankalara gönderdiği yazı ile komisyon uygulaması için 21 Ocak olan tarih 15 Nisan'a ertelendi.

Abone ol

Merkez Bankası dövizden TL'ye dönüşüm sağlayamayan bankalardaki euro ve dolar hesapları için daha önce uygulayacağını açıkladığı yüzde yüzde 1.5 komisyon uygulamasını 3 ay erteledi.

TCMB yüzde 20 oranında dönüşüm için daha önce 18 Mart olarak belirlediği tarihi de 8 Temmuz'a öteledi. Banka, 2020 sonunda döviz komisyon oranlarını sıfırlamıştı.

Banka 2021 sonunda ise dövizden TL'ye dönüşün belli bir oranın altında kalanlar için ilgili oranın belirgin artırılacağını açıklamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Karne görüşleri ortaokul 6. 7. 8. sınıf ortaokul 1. dönem karne görüşleri
Karne görüşleri ortaokul 6. 7. 8. sınıf ortaokul 1. dönem karne görüşleri
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Elektrikli araç şarj istasyonları artıyor! 2030 yıllında...
Elektrikli araç şarj istasyonları artıyor! 2030 yıllında...
TikTok'ta tehlikeli ilaçlı tavuk akımı! Uzmanlar uyardı: Sakın denemeyin
TikTok'ta tehlikeli ilaçlı tavuk akımı! Uzmanlar uyardı: Sakın denemeyin
Denizli'de iki doktoru rehin alıp darp etti!
Denizli'de iki doktoru rehin alıp darp etti!
İYİ Parti'de istifa! 'Meral Akşener fan club'a döndü!
İYİ Parti'de istifa! 'Meral Akşener fan club'a döndü!
18 yaşından önce sakın yaptırmayın! Uzman isim açıkladı: Bunun nedeni...
18 yaşından önce sakın yaptırmayın! Uzman isim açıkladı: Bunun nedeni...
Türk doktor keşfetti, prostat biyopsisi kabus olmaktan çıktı
Türk doktor keşfetti, prostat biyopsisi kabus olmaktan çıktı
Osmaniye'de hemzemin geçitte genç kız feci şekilde can verdi
Osmaniye'de hemzemin geçitte genç kız feci şekilde can verdi
Vahşet! Yanan otomobilde bulundu
Vahşet! Yanan otomobilde bulundu