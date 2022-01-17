Elektrikte kademeli tarife başladı limiti aşmak kolay mı hangi cihaz ne kadar elektrik tüketiyor?

elektrik faturalarında kademeli tarife sisteme geçildi. Aylık 150 kWh’e kadar olan tüketimin miktarı aşılması halinde yüzde 125 zam uygulanıyor. Peki evde hangi cihaz ortalama ne kadar elektrik tüketiyor? Ayrıntılar haberimizde.

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1 Ocak 2022 itibarıyla, tek zamanlı mesken abonelerinin tümü, kademeli sisteme geçti.

Elektrikte mesken aboneler için aylık 150 kWh’e kadar olan tüketim miktarı için nihai fiyat 1,37 TL/ kWh, aylık tüketimlerin 150 kWh’ın üstündeki kısmı için ise 2,06 TL/ kWh olarak uygulanacak.

Kademeli tarifeye dahil olmak istemeyenler, 3 ayrı saat dilimi üzerinden uygulanan çok zamanlı abone grubuna geçerek kademeli tarifeden çıkabiliyor. Bunun için öncelikle elektronik sayaç gerekiyor. Eğer elektronik sayaç mevcutsa, elektrik temin edilen şirkete başvuruluyor.

Çoklu tarifede, 06.00-17.00, 17.00-22.00, 22.00-06.00 saatleri arasında farklı birim fiyatlar üzerinden elektrik harcaması hesaplanıyor. Çoklu tarife, gündüz saatlerinde tek zamanlı tarifeye göre daha pahalı. Ancak özellikle 22.00’den sabaha kadarki harcamalarda önemli avantaj sağlıyor. Bu yüzden, elektrik harcamasının önemli bölümünü gecenin geç saatlerine kaydırabilenler için bir alternatif olabilir.

Üst limite geçiş temel ev araçlarının kullanımıyla aşılıyor

Kademeli tarifede üst limite geçiş için sınır olarak kullanılan aylık 150 kWh'lik miktar, aydınlatma ve temel ev araçlarının kullanımıyla aşılıyor.

Yapılan hesaplamalara göre, haftanın her günü yaklaşık 10 saat açık kalan ortalama bir televizyon ayda yaklaşık 27 kWh, 7 gün 24 saat çalışan bir buzdolabı ayda 30 kWh, haftada 3 gün çalıştırılan çamaşır makinesi ayda 19 kWh, haftada 5 gün, günde 5 saat kullanılan bir bilgisayar ayda 10 kWh, her gün 1'er saat yakılan 6 tane normal ampul ayda 10 kWh, haftada 2 gün 1'er saat kullanılan ütü 19 kWh elektrik kullanıyor.

Sadece bu elektrikli araçlar ayda yaklaşık yaklaşık 160 kWh kullanıma denk geliyor ve abonenin üst kademeden değerlendirilmesine neden oluyor.