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Tartıştığı eşini öldürmüştü! O güvenlik görevlisi...

Tartıştığı eşini öldürmüştü! O güvenlik görevlisi...

BURSA’da, tartıştığı eşi Gözde Korku'yu (31) tabancayla vurup, öldürdükten sonra aynı silahla başına ateş eden güvenlik görevlisi Orcay Korku (35) da yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.

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Olay, önceki gün saat 01.30 sıralarında, Karacabey ilçesi Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Bankada güvenlik görevlisi olan Orcay Korku ile eşi Gözde Korku arasında tartışma çıktı. Her ikisi de daha önce evlilik yapan ve kendi evliliklerinden 1'er çocukları olan çiftin tartışması, kavgaya dönüştü. Bu sırada Orcay Korku, tabancasını alıp, eşine tek el ateş etti. Korku ardından aynı silahı kendi başına dayayarak ateşledi. 

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Gözde Korku'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Orcay Korku ise önce Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Gözde Korku’nun cenazesi, ilçede toprağa verilirken, Orcay Korku da hastanede beyin ölümü gerçekleşince yoğun bakımda makinelere bağlandı. Korku, bugün kalbinin durması nedeniyle hayatını kaybetti. Ailesinin ise organ bağışı talebi, organların iflası nedeniyle gerçekleştirilemedi. Orcay Korku’nun cenazesi, çarşamba günü Karacabey’de toprağa verilecek.

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