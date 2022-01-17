Birleşik Arap Emirlikleri başkentine droneli saldırı! 3 akaryakıt tankeri bomba gibi patladı

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de sanayii bölgesinde petrol yüklü üç tankerin patladığı ve bunun bir drone saldırısı sonucu olduğu bildirildi. Saldırıyı Husiler üstlendi...

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Abu Dabi polisi devlet haber ajansı WAM'a yaptığı açıklamada, petrol firması ADNOC'un depolama tesislerinin yakınındaki endüstriyel Musaffah bölgesinde üç yakıt tankerinin patladığını ve Abu Dabi Uluslararası Havalimanı'ndaki bir şantiyede yangın çıktığını söyledi.

Açıklamada, ilk incelemeler sonucu her iki bölgede de drone olduğu düşünülen 'küçük bir uçağın' görüldüğü kaydedildi. Yemen'deki Husiler saldırıyı üstlendi.