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Ordu'da görevli hemşire otele gidip tek kişilik oda kiraladı sonrası korkunç

Ordu'da görevli hemşire otele gidip tek kişilik oda kiraladı sonrası korkunç

ORDU'da görevli hemşire Emel Yüce (42), Fatsa ilçesinde kaldığı otel odasında ölü olarak bulundu. Yatağının üzerinde enjektör ve polislerce uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde bulundu.

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Olay, ilçeye bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi.

Cumartesi günü akşam saatlerinde otele giden Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Emel Yüce, tek kişilik oda kiraladı.

Otel görevlililerinin Emel Yüce'den haber almaması üzerine polis ekiplerine haber verildi.

Odaya giren polis ekipleri, genç kadını yatakta hareketsiz şekilde yattığını görünce, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık görevlilerinin kontrolünde Yüce'nin hayatını kaybettiğini belirledi. 

Yatağın üzerinde enjektör bulundu

Polis ekipleri, genç kadının kaldığı otel odasında yatağının üzerinde enjektör ve uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde bulundu. Savcılık incelemesinin ardından hemşirenin cansız bedeni otopsi için Ordu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. 

7 yıl önce boşanmış

Öte yandan ölüm nedeni araştırılan Yüce'nin 2 çocuk annesi olduğu ve 7 yıl önce de eşinden boşandığı öğrenildi.

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