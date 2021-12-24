21 yıl küflü garajda kaldı oğlu ve eşinin dahi haberi olmadı 3162 km'deki Toyota Corolla yola çıktı
Ankara'da 21 yıl küflü garajda kalan 2000 model Toyota Corolla ilk kez trafiğe çıktı. İlk sahibi İzzet Bey, 4 ay bindikten ölünce ailesi arabayı garaja çekiyor. Torun Ali Bey, "20 senelik evliyim, 17 yaşında oğlum var. İkisinin de arabadan haberi yoktu." dedi.
Şaşırtıcı araba hikayeleriyle öne çıkan Etem Sayın'ın 'Sekiz Silindir' adlı Youtube kanalı, bu kez 3162 kilometredeki 2000 model Toyota Corolla'nın hikayesine yer verdi.
“Kilometre cimrileri” serisi hazırlayan otomobil tutkunu Etem Sayın, örümceklerin bile fosilleştiği kapalı garajda tam 21 yatan 1.4 Corolla'yı Türkiye ile tanıştırdı.
Dedesinin aldığı benzinle çalıştı 21 yıl sonra lastikleri değişen, detaylı temizlikten geçen, ilk bakımları yapılan hatta kendi deposundaki ilk benziniyle çalışan ve muayeneden temiz bir şekilde geçen 3162 kilometredeki Corolla'yı yolda görenler gözlerini ondan ayıramıyor.
Kanalın takipçisi olan Ali Bey, garajın bulunduğu binanın yıkılıp yeniden yapılacağı için arabayı mecburen çıkarma gereği duydukları için Etem Sayın ile irtibata geçiyor. Peki aracın hikayesinde neler var? Onu da Ali Bey anlatıyor: