21 yıl küflü garajda kaldı oğlu ve eşinin dahi haberi olmadı 3162 km'deki Toyota Corolla yola çıktı

Kanalın takipçisi olan Ali Bey, garajın bulunduğu binanın yıkılıp yeniden yapılacağı için arabayı mecburen çıkarma gereği duydukları için Etem Sayın ile irtibata geçiyor. Peki aracın hikayesinde neler var? Onu da Ali Bey anlatıyor: