Şahan Gökbakar'dan Burak Elmas yönetimine istifa çağrısı

Galatasaray'ın Hatayspor'a yenilmesinin ardından ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Burak Elmas'a tepki gösterdi. Gökbakar, Burak Elmas ve yönetiminin istifa etmesini istedi.

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Süper Lig'de sıkıntılı dönemler geçiren Galatasaray son olarak Hatayspor'a 4-2 yenildi. Sarı-kırmızılılar zirveden 23 puan uzak kaldı. Galatasaray taraftarı ünlü komedyen Şahan Gökbakar isyan etti ve istifa çağrısı yaptı. Gökbakar şunları yazdı:

"Bu güne kadar tek kelime yazmadım. Hep sabır hep sabır. Saygım var makamınıza sayın başkan ama... Geçen sezon bir gol farkla şampiyonluğu kaçırmış takımı, bu hale nasıl getirebilir ya bir yönetim? Bu kadar aleni doğranan bir takıma nasıl sahip çıkamaz ya bir yönetim?

Bunca zaman Galatasaray'a hizmet etmiş Fatih Hoca ile nasıl hak ettiği gibi vedalaşamaz ya bir yönetim? Koskoca Galatasaray'da bu kaleciyi nasıl oynatır ya bir yönetim? Böyle bir kadın Futbol takımı nasıl kurar ya bir yönetim? Geleceğin takımını oluşturacağız deyip nasıl bu şekilde eline yüzüne bulaştırır ya bir yönetim? Bunca şey ortada iken nasıl hala o koltukta oturur bir yönetim? Bunlar Galatasaray'a hiç yakışmıyor bence."