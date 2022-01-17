Altın yatırımcısı dikkat! Fiyatlar düşüyor gram altın 787 lira seviyesinde çeyrek altın 1250 lirayı aştı
17 Ocak altın fiyatlarında son durum ne? Yatırımcıların dikkatle takip ettiği yeni haftanın ilk işlem gününde rakamlar belli oldu. Gram ve çeyrek altında düşüş var. Analisteler ne diyor?
Cuma günü altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 790,7 liradan tamamladı.
17
Çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altının gram fiyatı, yeni haftaya da düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 787,2 liradan işlem görüyor.
27
Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.296 lira, Cumhuriyet altını da 5.293 liradan satılıyor.
37
Altının ons fiyatı
Altının ons fiyatı, yüzde 0,2'lik artışla 1.822 dolar seviyelerinde bulunuyor.
47