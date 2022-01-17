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Altın yatırımcısı dikkat! Fiyatlar düşüyor gram altın 787 lira seviyesinde çeyrek altın 1250 lirayı aştı

Altın yatırımcısı dikkat! Fiyatlar düşüyor gram altın 787 lira seviyesinde çeyrek altın 1250 lirayı aştı

17 Ocak altın fiyatlarında son durum ne? Yatırımcıların dikkatle takip ettiği yeni haftanın ilk işlem gününde rakamlar belli oldu. Gram ve çeyrek altında düşüş var. Analisteler ne diyor?

Altın yatırımcısı dikkat! Fiyatlar düşüyor gram altın 787 lira seviyesinde çeyrek altın 1250 lirayı aştı

Cuma günü altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 790,7 liradan tamamladı.

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Altın yatırımcısı dikkat! Fiyatlar düşüyor gram altın 787 lira seviyesinde çeyrek altın 1250 lirayı aştı

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 787,2 liradan işlem görüyor.

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Altın yatırımcısı dikkat! Fiyatlar düşüyor gram altın 787 lira seviyesinde çeyrek altın 1250 lirayı aştı

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.296 lira, Cumhuriyet altını da 5.293 liradan satılıyor.

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Altın yatırımcısı dikkat! Fiyatlar düşüyor gram altın 787 lira seviyesinde çeyrek altın 1250 lirayı aştı

Altının ons fiyatı

Altının ons fiyatı, yüzde 0,2'lik artışla 1.822 dolar seviyelerinde bulunuyor.

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