TÜİK Başkanı Said Erdal Dinçer görevden alındı yeni TÜİK Başkanı Erhan Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Sait Erdal Dinçer görevi sonlandırılırken yerine Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı’na Erhan Çetinkaya atandı.

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer atama kararına göre, Sait Erdal Dinçer görevi sonlandırılırken yerine TÜİK Başkanlığı'na Erhan Çetinkaya atandı. Karar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 38’inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 7’inci maddesi gereğince gerçekleştiği belirtildi.



Başkan yardımcılığına demir atandı

Yayımlanan kararla, TÜİK Başkan Yardımcılığı'na, Doç. Dr. İbrahim Demir atandı. Atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığına atama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Adli Tıp Başkanlığına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 7’inci maddeleri gereğince Hızır Aslıyüksek atandı.

Said Erdal Dinçer (solda) Erhan Çetinkaya (sağda)

TÜİK bir süredir eleştiriliyordu

Gıda fiyatları başta olmak üzere pek çok temel ihtiyaç ürününe gelen zamlar ve kurdaki dalgalanma Türkiye'de en önemli gündem maddeleriyken, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları bir süredir tartışmalara neden oluyordu.

TÜİK, Aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 13,58 arttığını, TÜFE'nin yıllık bazda ise yüzde 36,08'e yükseldiğini açıklamıştı. Muhalefet, pek çok ekonomist ve kamuoyunun bir bölümü, TÜİK'in verilerinin gerçek dışı olduğunu savunmuştu.

Görevden affını istediği iddia edilmişti

18 Ocak'ta da Habertürk yazarı Fatih Altaylı, ismini açıklamadığı bir kurumda üst düzey bir istifanın gerçekleştiği kulisini yazmıştı.

Altaylı'nın yazısının ardından gazeteci İsmail Saymaz, iddiayı iki kaynaktan doğrulattığını, "affını isteyen" ismin, TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer olduğunu dile getirmişti.

Dinçer, istifa iddiaları sonrası bu konuya değinmezken, enflasyonu düşük gösterdikleri eleştirileriyle ilgili olarak “Enflasyon hesabında ben 84 milyona karşı sorumluyum, bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum” demişti.

İktidar kanadından ve TÜİK'ten iddialara ilişkin bir açıklama gelmezken, kulislere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Dinçer'e "tepkili olduğu" iddiaları yansımıştı.

AK Parti'li bir isim, Diken'den Altun Sancar'a TÜİK Başkanı Dinçer için “Cumhurbaşkanı kendisine tepkili” demişti. AK Parti'li isim, “Açıklanan veriler doğrudan bizden kaynaklı değil. Yaşanan saldırılar sonucu oluşan suni bir enflasyon söz konusu. Cumhurbaşkanımız da aynı fikirde ve TÜİK’in bunu yeteri kadar vurgulamadığını düşünüyor ve tepkili” değerlendirmesini yapmıştı.

Dinçer, son olarak, TÜİK'in "yaşam maliyeti hesaplayan bir kurum olmadığını" söylemişti.