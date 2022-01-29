Adalet Bakanı Abdulhamit Gül görevden alındı! İşte yeni Adalet Bakanı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül görevden alınırken yerine Bekir Bozdağ getirildi. Karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, görevden alınırken yerine Bekir Bozdağ getirildi.

Resmi Gazete'nin 29 Ocak tarihli sayısında yayınlanan kararda, "Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Abdulhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ Türkiye Cumhuriyeti Anayasının 104'üncü ve 106'ıncı maddeleri gereğince atanmıştır" ifadesi kullanıldı.

Tweetle duyurdu

Görevden affını isteyen Abdulhamit Gül, kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Adalet Bakanlığı görevine atanan Bekir Bozdağ'a başarı diledi. İşte Abdulhamit Gül'ün o tweeti;

"Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 19 Temmuz 2017 tarihinden beri sürdürdüğüm Adalet Bakanlığı görevinden ayrılmış bulunuyorum. Kendilerine görevden af talebimi kabulleri için şükranlarımı arz ediyor, yeni Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ'a başarılar diliyorum.

Bekir Bozdağ kimdir?

1 Nisan 1965'te Yozgat Akdağmadeni'nde doğdu. Babasının adı Mehmet Duran, annesinin adı Nuriye'dir. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Dinler Tarihi Bilim Dalında Yüksek Lisans yaptı. Daha sonra Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Bir süre kamu görevinde bulunduktan sonra serbest avukat olarak çalıştı. 18 Nisan 1999 seçimlerinde FP’den Akdağmadeni Belediye Başkan Adayı olan Bozdağ, FP Yozgat İl Yönetimi’ne seçildi ve Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı yaptı. (1999-2001) Bozdağ, AK Parti Yozgat Kurucu İl Yönetimi’nde yer aldı. Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. (2001-2002)

22. 23. 24. ve 26. Dönemlerde Yozgat Milletvekili seçildi. Adalet Komisyonu üyeliği (2002-2007), Ak Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanvekilliği (2007-2011), 61. Hükümette Başbakan Yardımcılığı (2011-2013), 61. ve 62. Hükümetlerde Adalet Bakanlığı yaptı.(2013-2015).

AK Parti Genel Merkezinde değişik illerde İl Teşkilat Koordinatörlüğü, 12.Bölge Teşkilat Koordinatörlüğü, MKYK üyeliği ve Ak Parti Seçim İşleri Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Bozdağ, evli ve 3 çocuk babasıdır.

24 Haziran 2018 Genel Seçimleri AK Parti 27. Dönem Milletvekili Adayıdır.