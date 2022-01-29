Suzan Kardeş kaç yaşında aslen nereli evli mi? Suzan Kardeş kızının babası kimdir?

Eğlenceli şarkıları ve oyunculuğu ile adından söz ettiren Suzan Kardeş, bu akşam Şarkılar Bizi Söyler programının konuğu olacak. Suzan Kardeş aslen Kosovalıdır ve 15 Nisan 1960 yılında Mitroviça'da dünyaya geldi. 61 yaşında olan Suzan Kardeş şu anda evli değil ama Begüm Kardeş adında bir kızı var.

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Son olarak Kulüp dizisinde rol alan, oyunculuğunun yanı sıra şarkıları ile de tanınan Suzan Kardeş bu akşam Şarkılar Bizi Söyler programının konuğu olacak. Özel hayatı hakkında çok konuşmayan Suzan Kardeş 61 yaşında, aslen bir Kosova Türküdür. Şarkıcılıktan önce Suzan Kardeş'i sanat camiası ünlü bir makyaj uzmanı olarak tanıdı. Hürriyet gazetesinde çekilen fotoromanlarda rol alan oyunculara makyaj yaparak mesleğini geliştiren Suzan Kardeş, Şan Tiyatrosu'nda saç ve makyaj yaptı.

1995 yılından başlayarak Beşiktaş Kültür Merkezi'nin saç ve makyaj çalışmaları görevini yapmaya başlayan Suzan Kardeş, Türkiye İş Bankası reklamlarında oyuncu Haluk Bilginer'e yaptığı Atatürk makyajı ile ses getirdi.

1985 yılından itibaren Sezen Aksu'nun tüm sahne ve çekim makyajlarını yapan Suzan Kardeş, Goran Bregoviç'ten Türkân Şoray'a kadar birçok ünlünün sahne makyajına imza attı. 1992 yılında Bekriya adında bir "meyhane" açarak 12 yıl boyunca işleten Suzan Kardeş, söylediği Balkan türküleri ile o kadar çok beğenildi ki Sezen Aksu'nun desteğiyle Bekriya adlı bir sanat müziği albümü çıkardı.

Bir filmde oyunculuk da yapan Suzan Kardeş, Bir Demet Tiyatro dizisinde "pencereden bakan kadın" olarak rol aldı. 2009 yılında Kuruçeşme Arena'da sanatçı Sezen Aksu ile albüm tanıtımı için birçok sanatçı ile düet yapan Suzan Kardeş, her parmağında bir marifet olan kişilerden.

Suzan Kardeş evli mi?

Suzan Kardeş genç yaşta yaptığı ilk ve tek evliliğini 30 yıl önce sonlandırdı. Bu evlilikten Begüm Kardeş isminde 35 yaşında bir kızı var. Kızının kendisine ait bir oyun ve animasyon şirketi var.