Sami Levi kimdir aslen nereli kaç yaşında? Sami Levi kiminle evli

Bir dönem Sefarad grubunun solisti olan Sami Levi bu akşam Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu olacak ve birbirinden eğlenceli şarkıları ile seyirciyi mest edecek. 40 yaşında olan Sami Levi, İstanbul doğumlu. 2013 yılında Demet Şaşmaz ile evlenen Sami Levi'nin iki kızı vardır.

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Eğlenceli şarkıları kadar, renkli kişiliği ile de sevilen şarkıcı Sami Levi bu akşam Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu olacak. 2019 yılında Survivor'a katılan Sami Levi İstanbul doğumlu aslen Yahudi asıllı. ve 40 yaşında. Bir dönem Sefarad grubunda solist olan Sami Levi 2013 yılında Demet Şaşmaz ile evlendi. Çiftin iki kızı var. Peki kimdir Sami Levi,

Sami Levi kimdir: Sami Levi 13 Nisan, 1981’de İstanbul’da dünyaya geldi. 1998 yılı Göztepe Lisesi mezunu. 5 yaşında ana okulunda müzikle tanıştı. İlkokul öğretmeni Levi ailesini Sami’nin sesi konusunda uyardı ve mutlaka değerlendirmesini söyledi. Musevi cemaatinde artık çok az konuşulan Ladino dilindeki Sefarad müziği ile büyüyen Sami, bu şarkıları anneanne ve babaannelerinden dinledi.

Aile büyükleri tarafından kullanılan Ladino dilinde ve şarkılarla Sefarad kültürünü öğrendi. 1996’da Cem Stamati’yle olan arkadaşlığı Sami’yi Sefarad Grubu ile tanıştırdı. Yaklaşık 8 yıldır Sefarad müziğiyle profesyonel olarak uğraşan Sami Levi grubun solistidir. Sefarad, 1996'da kurulan müzik grubu Musevi Sefarad müziğiyle popüler müzikle bir sentez oluşturur. Grubun üyeleri Sami Levi grubun solisti, Cem Stamati grubun bas gitaristi ve Ceki Benşuşe grubun gitaristi.

22 Aralık 2003 tarihinde yayınlanan ilk albümleri ile müzikseverlerin beğenisini kazanmayı başaran Sefarad, 14 Temmuz 2005'te yayınlanan ve uzun süre liste başı olan ikinci albümleri ile müzik dünyasındaki yerlerini sağlamlaştırdıklarını kanıtladılar. Bu iki albümlerinden "Osman Aga", "Ne fark eder?", "Yastayım", "Ben Seni Severim" "Vakti Geldi", "Aşk İçin" ve "Seni ne Çok Sevdiğimi" gibi birçok hit şarkı çıkaran grubun müziği Türkiye'de büyük ilgi gördü.