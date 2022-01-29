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Gomis'in menajerinden flaş Galatasaray açıklaması!

Gomis'in menajerinden flaş Galatasaray açıklaması!

Galatasaray eski yıldızı Bafetimbi Gomis ile görüşürken, Fransız oyuncunun menajerinden açıklama geldi.

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Transfer çalışmalarında gaza basan Galatasaray genç kadrosunu tecrübeli isimlerle güçlendirerek bu olumsuz tablodan kurtulmayı hedefliyor. Bu doğrultuda bir golcüye ihtiyaç duyan Cim Bom, taraftarın sevgilisi olan eski forveti Bafetimbi Gomis'i gündemine almıştı. Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'den ayrılan ve bonservisi elinde olan 36 yaşındaki futbolcuyla resmi pazarlıklar başlarken görüşmeler hakkında çok önemli bir açıklama geldi. 

Fransız futbolcunun menajeri Patrick Mendy yaptığı açıklamada, "Anlaşma noktasından çok uzak değiliz ama Galatasaray'ın yabancı kuralı konusunda zamana ihtiyacı var gibi gözüküyor. Sorun şu ki çoğu yerde transfer 31 Ocak'ta kapanıyor ve bekleme riskini alacağımızı düşünmüyorum. Şu an için fazla bir haber gelmedi ve bu devam ederse pek iyi olmayacak" ifadelerini kullandı.

Yıldız oyuncu 2018'de Galatasaray'dan 6 milyon Euro bonservisle gittiği Al Hilal formasıyla 147 maça çıktı ve 107 kez ağları sarsıp, 16 asist yaptı.

Kaynak: Fanatik

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