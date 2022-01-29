Türkiye 29 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 440 bin 17 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 94 bin 783 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 141 milyon 703 bin 801'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 29 Ocak 2022 Cumartesi günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 440 bin 17 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 94 bin 783 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 83 bin 261 oldu.

Bakan Koca umutlu konuştu

Günün tablosuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''VAKA SAYILARINDA GÖRÜLEN Omicron varyantı kaynaklı artış umut kırıcıymış gibi anlaşılmamalı. Virüs eski gücünde değil. Salgının endişe verici dönemi artık geride kaldı. Tedbirlere uyarak, aşılarımızı aksatmadan hayatımıza devam edeceğiz. Dünyanın gündemi normale dönüyor.'' ifadelerini kullandı.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,2 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

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