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THY'den Murat Ongun açıklaması geldi: İtibar etmeyin

THY'den Murat Ongun açıklaması geldi: İtibar etmeyin

Türk Hava Yolları'ndan İBB Sözcüsü Murat Ongun'un iddialarına yalanlama geldi.

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Türk Hava Yolları (THY), yolcuların kişisel verilerinin paylaşıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı sırasında Cenevre'de kayak tatilinde olan İBB Sözcüsü Murat Ongun, seyahat bilgilerini Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün servis ettiğini öne sürdü.  İddialara ilişkin Üstün'den açıklama geldi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın 128 ülkesinden ağırladığımız misafirlerimizin kişisel verilerini hiçbir ayrım yapmaksızın koruyoruz. Bu konu hakkında kendi çıkarları doğrultusunda yanıltıcı paylaşım yapan kişi ve haberlere itibar edilmemesini rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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