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Gazeteci Nedim Şener, Yalnız Kurt dizisinin danışmanı oldu

Gazeteci Nedim Şener, Yalnız Kurt dizisinin danışmanı oldu

Osman Sınav'ın yapımcılığını üstlendiği Yalnız Kurt dizisi, dün akşam ilk bölümüyle izleyicilerle buluştu. Gazeteci Nedim Şener ise dizide gündem danışmanlığı görevini üstlendi.

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Kurtlar Vadisi ve Deli Yürek gibi yapımlarda imzası olan Osman Sınav'ın yapımcılığını üstlendiği ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt, 28 Ocak Cuma günü ilk bölümüyle izleyiciler ile buluştu. Senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı, Çağatay Tosun'un yönetmeliğini yaptığı yapımın ilk bölümünde bir detay seyircilerin gözünden kaçmadı.

Gündem danışmanlığını Nedim Şener üstlendi
Bölüm sonu jenerik akışında gazeteci ve yazar Nedim Şener'in de ismi geçti. Buna göre Nedim Şener, dizinin gündem danışmanlığını üstlendi.

Yalnız Kurt dizisinin konusu
Yalnız Kurt, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alıyor. 1950'lerden günümüze uzanan birçok olayın konu edilecek olan dizide; 15 Temmuz darbe girişimine nasıl ve neden gelindiği de ortaya koyulacak.

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