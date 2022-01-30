Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi Kritik görüşmeler peş peşe

Cumhurbaşkanı Erdoğan arabulucu olmayı teklif ettiği savaşın eğişindeki Rusya Ukrayna krizi için devreye girdi. Türkiye için yılın ilk yarısı yoğun diplomatik görüşmelerle geçecek.

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Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye kritik bir rol üstleniyor. 3 Şubat’ta Ukrayna’ya gidecek olan Başkan Erdoğan, ardından Putin’i ağırlayacak. İsrail, BAE, Lübnan ve Libya’yla da üst düzey temaslar kurulacak.

Türkiye, son dönemde hem bölgesinde hem dünya meselelerinde önemli bir aktör olarak öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şubat ayında ilişkilerde yumuşama dönemine girilen Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail liderleriyle görüşecek. Erdoğan'ın son dönemde aralarında gerilim artan Rusya ve Ukrayna ile kritik görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Dünya'nın en önemli gündem maddelerinden Rusya-Ukrayna geriliminde iki ülke ile olan iyi ilişkileri nedeniyle arabuluculuk noktasında akla ilk gelen ülke olan Türkiye, krizin tüm taraflarının katılımıyla AGİT Minsk grubu toplantılarının bir sonraki turuna ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Şubat Perşembe günü Kiev'e gitmesi bekleniyor. Rusya lideri Vladimir Putin'in ziyareti de 4 Şubat'ta başlayacak Pekin olimpiyatlarının ardından kararlaştırılacak. Ziyaretin, Şubat ayının ikinci yarısında olması bekleniyor.

Yeni bir dönemin başlangıcı

İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog Şubat ayının ilk yarısında Türkiye'ye gelecek. Doğu Akdeniz'de barış ve istikrar, enerji kaynaklarının sevkiyatına ilişkin projeler, Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün statüsü Gazze konuları ele alınacak. Ziyaret, Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesinin ölümünün ardından taziyelerini sunmak için Herzog ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Herzog'u Türkiye'ye davet etti, Herzog davete "Gelmek isteriz" diye cevap verdi. Herzog, bugün de Birleşik Arap Emirlikleri'ne(BAE) bir ziyaret gerçekleştirecek.

BAE'ye iade-i ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan da 14-15 Şubat'ta BAE'ye iade-i ziyaret gerçekleştirecek. BAE fiili lideri Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın Kasım ayındaki Ankara temaslarında 9 alanda doğrudan yatırımları içeren anlaşmalar imzalandı. Türkiye ve BAE arasında normalleşme süreci 2020 yılı sonunda başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki bir toplantı çıkışında Şubat'ta Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. 4,5 yıl aradan sonra gerçekleştirilmesi beklenen ziyaretin ana gündeminin bölgesel konular ve ticaret olacağı değerlendiriliyor.

Rusya Ukrayna krizinde kritik rol

Dünya'nın nefesini tutarak izlediği Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye kritik bir rol üstleniyor. Hem iki ülke ile de iyi ilişkilerinin bulunması hem de girişimci ve insani dış politika anlayışıyla birçok konuda üstlendiği misyondan dolayı Türkiye, gerilimi yumuşatabilecek kilit ülke olarak görülüyor. Taraflar AGİT Minsk toplantılarının bir sonraki turunun İstanbul'da yapılması için teklifte bulundu, Türkiye bu öneriyi sıcak karşıladı. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Şubat'ta krizin taraflarından Ukrayna'ya gidiyor. Tarihi önem taşıyan görüşmede Erdoğan'ın, bölgede huzurun hakim olması ve gerilimin sıcak çatışmaya dönüşmemesi yönündeki mesajlarını Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'e iletmesi bekleniyor.

Putin'in Ukrayna ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son bir yılda 11 defa telefonla, bir kere de yüz yüze görüştüğü Rusya lideri Putin de Türkiye'ye gelecek. Pekin Olimpiyatları sonrası tarihi netleşecek ziyaretin Şubat ayının ikinci yarısında olacağı kaydediliyor.