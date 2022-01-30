Çok fena geliyor! 'Olağandışı yağışlar olabilir' diyen meteoroloji 33 şehir için alarm verdi
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, yayınladığı son hava tahmin raporunda 33 il için 'sarı' kodlu alarm verirken, "Olağandışı meteorolojik olaylar olabilir" uyarısı yapıldı... İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporu korkuttu. 33 şehir için sarı kodlu uyarı verilen meteoroloji raporunda "Olağandışı meteorolojik olaylar olabilir" uyarısı yapıydı. Kar, yağmur, dolu, fırtına ve çığ uyarısı yapılan meteoroloji raporuna göre kar, yağmur ve fırtına beklenen illerin tam listesi şöyle...
Meteorolojinin son değerlendirmesine göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Batı Akdeniz kıyıları, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu, Hatay, Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak ve Muş çevreleri ile Konya'nın kuzey ve batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Güney Ege, kıyıları, Batı Akdeniz kıyıları ile Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak, Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.