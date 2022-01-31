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Canan Karatay'dan kilo vermek isteyenlere önemli uyarı: Hayatınıza mal olabilir

Canan Karatay'dan kilo vermek isteyenlere önemli uyarı: Hayatınıza mal olabilir

Prof. Dr. Canan Karatay, fazla kilolarından kurtulmak ve sağlıklı beslenmek isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu. Ünlü profesör, uyurken bile kilo verilebileceğini belirtiyor. İşte zayıflamakta zorluk çeken ve dert yananların dikkat etmesi gerekenler...

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İnsan hayatını kolaylaştıran teknolojinin gelişimi ile artan hareketsiz yaşam tarzı kilo vermeye engel olan sebeplerin başında yer alsa da obeziteye sebep olan pek birçok neden bulunuyor. Son günlerde birçok kişinin yakındığı gibi diyete ve egzersize rağmen kilo veremiyorsanız Prof. Dr. Canan Karatay'ın önerileri ile bu sorununuz ortadan kaybolacak.

D vitamini almak önemli
D vitamini eksik ise zayıflamak çok zor. Bunun için yaz aylarında güneşten sık sık faydalanmalı, kışın ise takviyeler ile D vitamini ihtiyacınızı gidermelisiniz. D vitamini içeren yiyecekler arasında balık, süt, tereyağı, yulaf ezmesi ve yumurta gibi yiyecekler yer alıyor.

Light ürünler kullanmayın
Canan Karatay'a göre aspartam olarak bilinen E-951 kodlu katkı maddesinin zehirden bir farkı yok. Vücuda girdiği anda alkole dönüşen bu katkı maddesi yapay tatlandırıcılarda ve light ürünlerde sıklıkla bulunuyor. Kanser hücrelerini besleyen bu maddelerden uzak durmanız için light ürünleri tüketmekten sakınmalısınız.

Ambalajlı gıdalardan uzak durun
Günlük hayatımızda sıklıkla tükettiğimiz ambalajlı gıdalar kısırlıktan kansere kadar birçok önemli sağlık sorununa yol açabiliyor. Sağlıklı bir yaşam için ambalajlı gıdalardan uzak durmanızda fayda var.

Yemek saatleri mühim
Kilo vermek isteyenlerin dikkat etmesi gereken konulardan birisi yemek yemek saatleri. Yağ yakıcı hormon olarak bilinen leptinin aktif olduğu saatlere göre bir beslenme düzeni oluşturarak kilo vermek mümkün. Gece vakti leptinin aktif olması ile uykunuzda kilo verebilirsiniz. Leptinin gece aktif olabilmesi için ise akşam 8'den sonra hiçbir şey yememeniz gerekiyor.

(YENİ AKİT)

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