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Petrol için kritik zirve! Musluklar açılacak mı?

Petrol için kritik zirve! Musluklar açılacak mı?

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üretimde daha fazla artışı görüşmek üzere çarşamba günü bir araya geliyor. Toplantıdan çıkacak kritik kararlar beklenirken ham petrol fiyatları jeopolitik gerilimlerle sarsılarak yedi yılın en yüksek seviyelerine ulaştı.

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Pandemi sonrası normalleşme hareketiyle oluşan arz talep dengesizliğiyle yaşanan enerji krizi jeopolitik gerilimlerle daha da arttı. Gelişmelerin gölgesinde Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) çarşamba günü bir toplantı düzenleyecek. Toplantıda üretim ve hedefler ve süren krizler çerçevesinde görüşmeler yapılması bekleniyor.

Birçok analist Suudi Arabistan ve Rusya da dahil olmak üzere grubun Mart 2022 üretimini günde 400 bin varil artırmaya devam etmeye karar vermesini bekliyor. Bu rakamlar yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk yayılmaya başladığı sırada düşen fiyatları frenlemek için yapılan sert kesintilerin ardından geçen yıl mayıs ayından bu yana muslukları yavaş yavaş yeniden açma stratejileriyle uyumlu olacak.

Brent petrol çarşamba günü varil başına 90 doları aşarak, en son Ekim 2014'te görülen seviyeye ulaştı.

Jeopolitik belirsizliklerin yanı sıra analistler OPEC ülkeleri ve diğer önemli üreticilerin üretimi ayda 400 bin varil artırma hedeflerini tutturmakta zorlandıklarını ve bunun fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı artırdığını kaydetti. Üye üreticiler ABD'den gelen dış baskıya rağmen üretimi artırmak ve akaryakıt fiyatlarını düşürmek için görüşmelerde rol almayı taahhüt ediyor. Öte yandan üye devletlerin belirli rakamların üstüne çıkmayacağı da diğer yorumlar arasında.

(STAR)

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