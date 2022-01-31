Türkiye ile Pakistan'ın güç birliği Yunanistan'ı korkuttu: Çok geri kaldık

TÜRKİYE ve Pakistan'ın uzaydaki iş birliği Yunanistan'da endişeyle karşılandı. Yunan medyası teknolojik açıdan Türkiye'den geri kalındığını itiraf ederek hükümeti geri kalmakla suçladı.

Abone ol

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Pakistan Uzay ve Üst Araştırma Komisyonu (SUPARCO) geçen hafta elektrikli haberleşme uyduları ve diğer uzay projelerine yönelik ortak çalışmalar yürütmek üzere iş birliği anlaşması imzalamıştı.

Yunanistan'da yayın yapan DefencePoint haber sitesinde bugüne kadar dostluk ilişkilerinin ötesinde savunmada ciddi işbirlikleri sergileyen Türkiye ve Pakistan'ın uydu ve uzay alanındaki güç birliğinin Türkiye'ye karşı olan rakipleri için önemli bir mesaj barındırdığını yazdı.

Haberde ayrıca Yunan hükümetinin teknolojik gelişmeler konusunda geri olduğu, Yunan Ulusal Savunma Genelkurmay Başkanlığında (GEETHA) uzay biriminin kurulması gerektiği ifade edildi.