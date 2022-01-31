Emre Belözoğlu açıkladı! Ljajic ve Trezeguet transfer edilecek mi?

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Antalya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Abone ol

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, hem oyunu hem skoru kazanarak yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

Belözoğlu, Antalya kampında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çalışmaların iyi gittiğini belirtti.

İlk defa böyle bir kamp ortamına kavuştuklarını dile getiren Belözoğlu, "Zor bir oyun istiyoruz, zor bir oyun talep ediyoruz arkadaşlardan. O yüzden bizim için kamp çok daha önemliydi. Şu ana kadar bir hazırlık maçı da yaptık. Olumlu giden bir ivme var. İnşallah bunu hafta sonunda maça yansıtmak istiyoruz. Şu an için çok şükür her şey yolunda gibi görünüyor." diye konuştu.

Belözoğlu, oyuncu havuzunu kendilerine katkı verecek şekilde genişletmek istediklerini anlattı.

"Trezeguet konusunda da ilerlemeler var"

Aralarından ayrılan oyuncular da olduğunu anımsatan Belözoğlu, şöyle devam etti:

"Onların yerine biraz daha bu oyunu oynayabilecek kabiliyette olduğunu düşündüğümüz arkadaşları içeriye katmak istiyoruz. Evet Adem Ljajic'le alakalı bir girişimimiz olmuştu ama daha sonra istemediğim şekilde biraz ilerledi süreç. Ondan dolayı o transferden vazgeçtik. Değerli, iyi bir oyuncuydu. Trezeguet konusunda da ilerlemeler var. Sayın başkanımızın söylemiş olduğu gibi Trezeguet hamlesi olacak gibi görünüyor. Üstüne belki artı bir oyuncu daha katabiliriz. Bu bir haftanın, ligimize verilen ekstra transfer süresinin avantajından faydalanmaya çalışacağız."

"Hedefimiz, en sonuna kadar mücadeleyi korumak"

Belözoğlu, Başakşehir'de görmek istediği oyun sistemine ilişkin şunları kaydetti:

"Oyunun temposunu kendi belirleyen, topa sahip olmak isteyen, daha çok ikinci ve üçüncü bölgede bunu daha tehditkar, biraz daha cüretkar kullanmaya çalışan, topu kolay kaybetmeyen, kaptırdığı yerde kazanmak için mücadele eden, mesafeleri daraltan, topu ayağına aldığında daha opsiyonel oynamaya çalışan bir takım hayal ediyorum. Ben de genç bir teknik adamım. Benim de kendime göre gelişeceğim sürelerim olacaktır ama şu an için istediğimizi yapmaya çalışan bir takım var. Bu bizi mutlu ediyor. Hem oyunu hem skoru kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Önemli olan bizim oyunu kaybetmeden skoru da tabii ki alarak yolumuza devam etmemiz."

Başakşehir Kulübünün hedeflerinden bahseden Belözoğlu, hem oyunla hem de skorlarla zirveye çıkmanın arayışı içinde olduklarını vurguladı.

Önlerinde zor maçlar olduğunu dile getiren Belözoğlu, bu hafta sonunda Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacakları karşılaşmanın da zor geçeceğini söyledi.

Belözoğlu, zirve yarışında Trabzonspor'un avantajlı durumda olduğunu, kendilerinin de puan anlamında şanslarının devam ettiğini ve en üstü arzulayan taraf olacaklarını kaydetti.

Beşiktaş'tan kiralık olarak takıma katılan Salih Uçan'ın yetenekli oyuncu olduğunu da ifade eden Belözoğlu, "Ne olursa olsun hedefimiz, hayalimiz en sonuna kadar bu mücadeleyi korumak ve Başakşehir'in kendi genlerine uygun ligin sonunda da en üstlerde olmak." değerlendirmesinde bulundu.

Belözoğlu, genç teknik adamların başarısından dolayı mutlu olduğunu sözlerine ekledi.